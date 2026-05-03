Kapil Sharma Threat: मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की फिर धमकी, कनाडा में उनके कैफे के बगल में फायरिंग, सुरक्षा पर उठे सवाल

Kapil Sharma Threat: मशहूर कॉमेडियन और अभिनेता कपिल शर्मा एक बार फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकियों के कारण चर्चा में हैं. कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया स्थित सरे (Surrey) इलाके में कपिल शर्मा के 'कैप्स कैफे' (Kap’s Cafe) के बिल्कुल बगल में स्थित एक रेस्टोरेंट पर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की है. इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर बिश्नोई गैंग से जुड़े खातों ने जिम्मेदारी लेते हुए कपिल शर्मा को सीधी चेतावनी दी है. पिछले एक साल से भी कम समय में यह चौथी बार है जब इस क्षेत्र में कपिल शर्मा के व्यावसायिक हितों को निशाना बनाया गया है.

सरे में फायरिंग और सोशल मीडिया पर धमकी

ताजा रिपोर्टों के अनुसार, फायरिंग की यह घटना सरे में 'चाय सुट्टा बार' के पास हुई, जो कपिल शर्मा के 'कैप्स कैफे' के करीब स्थित है. घटना के तुरंत बाद, कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई नेटवर्क से जुड़े 'टायसन बिश्नोई जोरा सिद्धू' नाम के सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट साझा की गई. इस पोस्ट में फायरिंग की जिम्मेदारी ली गई और कपिल शर्मा के साथ-साथ कैफे के मालिक को जान से मारने की धमकी दी गई. यह भी पढ़े: Death Threat To Kapil Sharma: कपिल शर्मा, राजपाल यादव और रेमो डिसूजा समेत कई सेलेब्रिटीज को मिली जान से मारने की धमकी, मुंबई में केस दर्ज

गैंग ने अपनी पोस्ट में चेतावनी देते हुए लिखा कि कपिल शर्मा उनका "समय बर्बाद" कर रहे हैं और उन्हें "लाइन में आ जाना चाहिए." पोस्ट में यह भी संकेत दिया गया कि यदि उनकी बात नहीं मानी गई, तो भविष्य में उनके कैफे को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं.

जुलाई 2025 से जारी है हमलों का सिलसिला

कपिल शर्मा के कैफे को निशाना बनाए जाने की यह कोई पहली घटना नहीं है. यह सिलसिला जुलाई 2025 में कैफे के उद्घाटन के तुरंत बाद शुरू हुआ था.

10 जुलाई 2025: पहली बार संपत्ति और आसपास की इमारतों पर गोलियां चलाई गईं.

7 अगस्त 2025: दूसरी बार फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया.

अक्टूबर 2025: मध्य अक्टूबर में तीसरी बार सुरक्षा में सेंध लगाई गई. प्रत्येक घटना के बाद, बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया का उपयोग कर अपनी संलिप्तता स्वीकार की है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह कॉमेडियन को परेशान करने का एक सुनियोजित अभियान है.

कपिल शर्मा की सुरक्षा चिंता और पुलिस की भूमिका

कपिल शर्मा ने पहले भी कनाडा में बार-बार होने वाली इन सुरक्षा चूकों पर अपनी हताशा व्यक्त की है. अपनी फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' के ट्रेलर लॉन्च के दौरान उन्होंने संकेत दिया था कि स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पास शायद इस तरह की अंतरराष्ट्रीय गैंग गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त नियम या शक्तियां नहीं हैं.

कनाडा की स्थानीय पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन लगातार हो रहे हमलों ने विदेशों में काम कर रहे भारतीय सितारों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि लॉरेंस बिश्नोई नेटवर्क जानबूझकर हाई-प्रोफाइल हस्तियों को निशाना बनाकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है.