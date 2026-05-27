पति सूरज नांबियार से अलग होने और ट्रोलिंग के बीच मौनी रॉय ने दिशा पटानी के लिए लिखा भावुक पोस्ट, कुछ ही देर बाद किया डिलीट

मौनी रॉय और दिशा पाटनी (Photo Credits: Instagram)

मुंबई, 27 मई: बॉलीवुड अभिनेत्री मौनी रॉय अपनी निजी जिंदगी में आए बड़े उतार-चढ़ाव और सोशल मीडिया पर जारी भारी हलचल के चलते एक बार फिर सुर्खियों में हैं. 'ब्रह्मास्त्र' फेम अभिनेत्री ने मंगलवार को अपनी सबसे करीबी दोस्त और अभिनेत्री दिशा पटानी के लिए एक बेहद प्यारा सोशल मीडिया पोस्ट साझा किया, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उसे अपने अकाउंट से डिलीट (Delete) कर दिया. मौनी द्वारा इस पोस्ट को अचानक हटाए जाने के फैसले ने इंटरनेट पर कयासों का बाजार गर्म कर दिया है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब महज कुछ दिन पहले ही मौनी ने व्यवसायी सूरज नांबियार से अपनी शादी टूटने की आधिकारिक पुष्टि की है, जिसके बाद से नेटिजन्स द्वारा इस अलगाव के लिए दिशा पटानी को लगातार और बेरहमी से ट्रोल किया जा रहा था.

'मिसिंग माई लिल सिस्टर': सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था मौनी का पोस्ट

26 मई को मौनी रॉय ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम (Instagram) हैंडल पर एक स्टोरी साझा की थी। इस पोस्ट में दोनों अभिनेत्रियों की एक बेहद ग्लैमरस तस्वीर थी, जिसमें मौनी ब्लैक कट-आउट मिनी आउटफिट और स्नीकर्स में नजर आ रही थीं, जबकि दिशा पटानी ने व्हाइट स्पोर्ट्स ब्रा, ओवरसाइज्ड डेनिम ट्राउजर्स और व्हाइट कैप के साथ एक स्पोर्टी लुक कैरी किया हुआ था.

इस तस्वीर के साथ मौनी ने अपनी गहरी दोस्ती का इजहार करते हुए लिखा था, "अपनी छोटी बहन को बहुत मिस कर रही हूँ! जल्दी वापस आओ एक्स @dishapatani।" हालांकि, इस पोस्ट के लाइव होने के कुछ ही देर बाद मौनी ने इसे अपनी प्रोफाइल से पूरी तरह हटा दिया. भले ही मौनी ने इसे तुरंत डिलीट कर दिया, लेकिन उनके लाखों फॉलोअर्स तब तक इस स्टोरी का स्क्रीनशॉट ले चुके थे, जो देखते ही देखते रेडिट (Reddit) और एक्स (X) सहित विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जंगल की आग की तरह वायरल हो गया.

मौनी रॉय की अब डिलीट हो चुकी दिशा पटानी के साथ इंस्टाग्राम स्टोरी

(Photo Credits: Instagram)

मौनी रॉय और सूरज नांबियार का अलगाव; दो साल बाद टूटी शादी

इस डिलीट किए गए पोस्ट की टाइमिंग को लेकर लोग तरह-तरह के कयास इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि मौनी रॉय इस समय अपनी व्यक्तिगत जिंदगी के सबसे नाजुक दौर से गुजर रही हैं. बीते 14 मई को मौनी रॉय ने लंबे समय से मीडिया में चल रही अफवाहों पर विराम लगाते हुए दुबई के मशहूर व्यवसायी और अपने पति सूरज नांबियार से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा की थी.

जनवरी 2022 में गोवा में एक भव्य समारोह में शादी के बंधन में बंधे इस जोड़े ने आपसी सहमति से अलग होने का साझा बयान जारी किया था. मौनी ने अपने बयान में अपनी निजी जिंदगी में मीडिया और लोगों के "अनावश्यक और आक्रामक हस्तक्षेप" पर गहरी निराशा जताई थी और कहा था कि अलग होने का फैसला पूरी तरह से आपसी सम्मान पर आधारित है. इसके बाद, 18 मई को सूरज नांबियार ने भी सोशल मीडिया पर आकर स्पष्ट किया था कि उनके बीच न तो कोई वित्तीय विवाद है, न एलिमनी (गुजारे भत्ते) की मांग है और न ही किसी तीसरे पक्ष (Third Party) का कोई हस्तक्षेप है.

ट्रोलिंग का शिकार हुईं दिशा पटानी; कमेंट सेक्शन करना पड़ा बंद

विशेषज्ञों और सोशल मीडिया विश्लेषकों का मानना है कि मौनी ने यह इंस्टाग्राम स्टोरी केवल अपनी सहेली दिशा पटानी को इंटरनेट यूज़र्स के तीखे हमलों और ट्रोलिंग से बचाने के लिए डिलीट की है. दरअसल, जब से मौनी और सूरज के रिश्ते में दरार की खबरें आनी शुरू हुई थीं, तब से कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने बिना किसी आधार के दिशा पटानी को इस शादी के टूटने की मुख्य वजह बताना शुरू कर दिया था.

इस अवांछित और कटु ऑनलाइन बैकलेश (Backlash) से परेशान होकर दिशा पटानी को अपने कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स के कमेंट सेक्शन्स तक को डिसेबल (बंद) करना पड़ा था, ताकि नफरत भरे संदेशों को रोका जा सके. हालांकि सूरज नांबियार ने भी अपने सार्वजनिक बयान में बिना नाम लिए दिशा का बचाव किया था और कहा था कि इस पूरे मामले में उनके निर्दोष दोस्तों को घसीटना पूरी तरह से दुर्भावनापूर्ण है. माना जा रहा है कि मौनी रॉय अपनी दोस्त पर किसी भी तरह की नई आंच नहीं आने देना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने यह पोस्ट हटाने का फैसला किया.