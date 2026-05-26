Ramakant Daayama Passes Away: 'चक दे! इंडिया' अभिनेता रमाकांत दायमा का 69 वर्ष की आयु में निधन; अभिनेत्री शुभांगी लाटकर ने नम आंखों से कहा- 'एक खूबसूरत आत्मा को खो दिया'

रमाकांत दायमा (Photo Credits: File Image)

मुंबई, 26 मई: भारतीय सिनेमा, टेलीविजन और रंगमंच (थिएटर) जगत से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. शाहरुख खान स्टारर सुपरहिट फिल्म 'चक दे! इंडिया' ('Chak De! India' )में अपने अभिनय के लिए पहचाने जाने वाले वरिष्ठ अभिनेता रमाकांत दायमा (Ramakant Daayama) का मंगलवार को 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया. वे पिछले कई महीनों से गंभीर रूप से अस्वस्थ चल रहे थे. उनके निधन की खबर से पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और उनके प्रशंसकों में शोक की लहर दौड़ गई है. सिनेमा और टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन (Cinema and TV Artists Association) (CINTAA) के साथ-साथ उनके सह-कलाकारों ने सोशल मीडिया (Social Media) पर उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है. यह भी पढ़ें: Dileep Raj Dies: कन्नड़ अभिनेता दिलीप राज का 47 साल की उम्र में निधन; दिल का दौरा पड़ने से गई जान

अभिनेत्री शुभांगी लाटकर ने साझा किया भावुक संदेश: 'अधूरा रह गया नाटक का सपना'

रमाकांत दायमा की करीबी मित्र और वरिष्ठ अभिनेत्री शुभांगी लाटकर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक भावुक पोस्ट और वीडियो साझा कर उन्हें श्रद्धांजलि दी. वीडियो में दिवंगत अभिनेता एक महफिल में दोस्तों के साथ गाते, मुस्कुराते और जिंदादिली से नृत्य करते नजर आ रहे हैं.

शुभांगी ने लिखा, 'आज हमने एक बेहद खूबसूरत आत्मा को खो दिया... और मैं पूरी तरह से अवाक हूँ. रमाकांत दायमा सिर्फ एक प्रिय मित्र और पारिवारिक मित्र नहीं थे, बल्कि एक ऐसे इंसान थे जिनका मैं दिल से सम्मान करती थी. वे जीवन, गर्मजोशी और असीमित ऊर्जा से भरे हुए थे। वे हर चुनौती के बावजूद जिंदगी को खुलकर जीना जानते थे. एक सहज डांसर, एक सुरीले गायक, एक शानदार अभिनेता और मेरे लिए एक बुद्धिमान सलाहकार, जिनके शब्दों में हमेशा गहरा अर्थ होता था.'

उनकी बीमारी का जिक्र करते हुए शुभांगी ने आगे लिखा, 'हालांकि हम सभी जानते थे कि वे कई महीनों से अस्वस्थ थे, लेकिन दिल के किसी कोने में उम्मीद कभी खत्म नहीं होती. हमारे पास कई अधूरे प्लान थे। बरसों बाद मेरी उनके साथ दोबारा काम करने की इच्छा थी. हमने एक खूबसूरत हिंदी नाटक साथ में करने का फैसला किया था. जब मैंने उनसे अनुरोध किया, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था, 'मुझे जल्दी ठीक हो जाने दो.' हमने मंच पर चुनिंदा सुंदर कविताएं एक साथ प्रस्तुत करने की भी योजना बनाई थी, लेकिन वह सपना भी अब अधूरा रह गया.'

शुभांगी लाटकर ने रमाकांत दायमा को भावपूर्ण वीडियो के माध्यम से याद किया

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सिंटा (CINTAA) ने जताया गहरा शोक, बताया एक मार्गदर्शक

फिल्म और टीवी कलाकारों की प्रमुख संस्था 'सिंटा' (Cine & TV Artistes’ Association) ने भी रमाकांत दायमा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है. वे संस्था की कार्यकारी समिति (Executive Committee) के सम्मानित पूर्व सदस्य भी रह चुके थे.

सिंटा ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, 'अत्यंत दुख के साथ सिंटा श्री रमाकांत दायमा के निधन पर शोक व्यक्त करता है. कलाकार समुदाय के लिए उनका समर्पण, बुद्धिमत्ता और योगदान हमेशा गहरे सम्मान और कृतज्ञता के साथ याद किया जाएगा. वे अपने पीछे ईमानदारी, गर्मजोशी और सेवा की एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जिसने उद्योग के भीतर अनगिनत जीवनों को छुआ है.'

एक्ट्रेस यशस्विनी दायमा के पिता थे रमाकांत; 'चक दे! इंडिया' सहित कई फिल्मों में किया काम

रमाकांत दायमा बहुमुखी प्रतिभा के धनी कलाकार थे। वे लोकप्रिय युवा अभिनेत्री और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर यशस्विनी दायमा (Yashaswini Dayama) के पिता थे. सोशल मीडिया पर पिता-पुत्री की यह जोड़ी अक्सर अपनी खूबसूरत तस्वीरों और मजेदार वीडियो के लिए जानी जाती थी.

अपने लंबे और सफल करियर के दौरान, रमाकांत दायमा ने कई उल्लेखनीय फिल्मों, टीवी शो और बड़े थिएटर प्रोडक्शंस में अभिनय किया. नागेश कुकुनूर की प्रशंसित फिल्म 'धनक' और बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचने वाली 'चक दे! इंडिया' में उनके काम को दर्शकों और समीक्षकों द्वारा काफी सराहा गया था. उनके जाने से अभिनय जगत ने एक बेहद शालीन, प्रतिभावान और ऊर्जावान मार्गदर्शक खो दिया है.