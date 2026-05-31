Maharashtra Legislative Council Biennial Polls 2026: महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के लिए BJP ने 10 सीटों और एक उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों का किया ऐलान

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Maharashtra Legislative Council Biennial Polls 2026: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने रविवार को महाराष्ट्र विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव और एक उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी. पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने कुल 10 द्विवार्षिक सीटों और एक उपचुनाव सीट के लिए उम्मीदवारों के नामों को मंजूरी दी है. बीजेपी केंद्रीय कार्यालय की ओर से जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, पार्टी ने विधान परिषद में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के उद्देश्य से अनुभवी नेताओं और क्षेत्रीय स्तर पर मजबूत पकड़ रखने वाले चेहरों को मैदान में उतारा है.

द्विवार्षिक चुनावों के लिए बीजेपी ने वर्धा-चंद्रपुर-गढ़चिरौली सीट से अरुण लखानी, भंडारा-गोंदिया से अविनाश ब्रह्मांकर, अमरावती से प्रवीण पोटे पाटिल, सांगली-सातारा से धैर्यशील कदम, सोलापुर से राजेंद्र राऊत, अहिल्यानगर से प्राजक्त तनपुरे, छत्रपति संभाजीनगर-जालना से सुहास शिरसाट, नांदेड़ से अमर राजूरकर, धाराशिव-लातूर-बीड से बसवराज पाटिल और जलगांव से नंदकिशोर महाजन को उम्मीदवार बनाया है.

वहीं नागपुर विधान परिषद उपचुनाव के लिए पार्टी ने डॉ. राजीव पोटदार को उम्मीदवार घोषित किया है. उम्मीदवारों की सूची बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव एवं मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह द्वारा जारी की गई. पार्टी ने कहा कि केंद्रीय चुनाव समिति ने सभी नामों को औपचारिक स्वीकृति प्रदान कर दी है.

यह घोषणा इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि बीजेपी महाराष्ट्र विधान परिषद में अपनी राजनीतिक पकड़ और प्रभाव को और मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है. पार्टी ने विभिन्न क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देकर क्षेत्रीय संतुलन साधने के साथ-साथ ऐसे उम्मीदवारों को मौका दिया है, जिनकी जमीनी स्तर पर मजबूत पकड़ और प्रशासनिक अनुभव माना जाता है. पार्टी का मानना है कि चयनित उम्मीदवार महाराष्ट्र में विकास और संगठन विस्तार के एजेंडे को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.

महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनावों को राज्य की राजनीतिक दिशा और प्रमुख दलों की संगठनात्मक ताकत का संकेतक माना जाता है. ऐसे में बीजेपी द्वारा समय रहते उम्मीदवारों की घोषणा को चुनावी तैयारियों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. इन उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के साथ ही बीजेपी ने 2026 के चुनावी मुकाबले के लिए अपनी रणनीतिक तैयारियों का.