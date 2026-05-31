GT vs RCB, IPL 2026 Final Match Scorecard: फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से रौंदा, लगातार दूसरे साल खिताब पर किया कब्जा; यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

RCB players celebrate with IPL 2025 title (Photo credit: X @RCBTweets)

Gujarat Titans Cricket Team vs Royal Challengers Bengaluru Cricket Team, TATA Indian Premier League 2026 Final Match Scorecard Update: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का फाइनल मुकाबला समाप्त हो गया है. आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला 31 मई को गुजरात टाइटंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (GT vs RCB) के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में खेला गया. इस रोमांचक मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने गुजरात टाइटंस को पांच विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने आईपीएल का दूसरा खिताब अपने नाम कर लिया हैं. इस सीजन में गुजरात टाइटंस की कमान शुभमन गिल (Shubman Gill) के हाथों में थीं, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की अगुवाई रजत पाटीदार (Rajat Patidar) कर रहे थे. यह भी पढ़ें: GT vs RCB, IPL 2026 Final Match Scorecard: नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के गेंदबाजों की आई आंधी, गुजरात टाइटंस को महज 154 रनों पर रोका; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

गुजरात टाइटंस क्रिकेट टीम बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Gujarat Titans Cricket Team vs Royal Challengers Bengaluru Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात टाइटंस की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 26 रन के स्कोर पर टीम के दोनों सलामी बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. इसके जोस बटलर बाद और निशांत सिंधु ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 55 रन तक लेकर गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में आठ विकेट खोकर 154 रन बनाए. गुजरात टाइटंस की तरफ से वाशिंगटन सुंदर ने सबसे ज्यादा नाबाद 50 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान वाशिंगटन सुंदर ने 37 गेंदों पर पांच चौके लगाए. वाशिंगटन सुंदर के अलावा निशांत सिंधु ने 20 रन बनाए.

दूसरी तरफ, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को जोश हेज़लवुड ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से रसिख सलाम डार ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए. रसिख सलाम डार के अलावा जोश हेज़लवुड और भुवनेश्वर कुमार ने दो-दो विकेट चटकाए. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 155 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम का आगाज धमाकेदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए महज 27 गेंदों पर 62 रन बोर्ड पर जड़ दिए. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने महज 18 ओवर में पांच विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से घातक सलामी बल्लेबाज विराट कोहली ने सबसे ज्यादा नाबाद 75 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान विराट कोहली ने महज 42 गेंदों पर नौ चौके और तीन छक्के लगाए. विराट कोहली के अलावा विस्फोटक सलामी बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर ने 32 रन बटोरे.

वहीं, गुजरात टाइटंस की टीम को मोहम्मद सिराज ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. गुजरात टाइटंस की ओर से राशिद खान ने सबसे ज्यादा दो विकेट अपने नाम किए. राशिद खान के अलावा मोहम्मद सिराज, कगिसो रबाडा और प्रसिद्ध कृष्णा ने एक-एक विकेट चटकाए.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी: 154/8, 20 ओवर (साई सुदर्शन 12 रन, शुभमन गिल 10 रन, निशांत सिंधु 20 रन, जोस बटलर 19 रन, वाशिंगटन सुंदर नाबाद 50 रन, अरशद खान 15 रन, राहुल तेवतिया 7 रन, जेसन होल्डर 7 रन, राशिद खान 7 रन और कैगिसो रबाडा नाबाद 3 रन.)

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की गेंदबाजी: (जोश हेज़लवुड 2 विकेट, भुवनेश्वर कुमार 2 विकेट, रसिख सलाम डार 3 विकेट और क्रुणाल पांड्या 1 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बल्लेबाजी: 161/5, 18 ओवर (विराट कोहली नाबाद 75 रन, वेंकटेश अय्यर 32 रन, देवदत्त पडिक्कल 1 रन, रजत पाटीदार 15 रन, क्रुणाल पांड्या 1 रन, टिम डेविड 24 रन और जितेश शर्मा नाबाद 11 रन.)

गुजरात टाइटंस की गेंदबाजी: (मोहम्मद सिराज 1 विकेट, कगिसो रबाडा 1 विकेट, प्रसिद्ध कृष्णा 1 विकेट और राशिद खान 2 विकेट).

नोट: गुजरात टाइटंस क्रिकेट टीम बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.