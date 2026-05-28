Don 3 Row: ‘डॉन 3' विवाद के बीच कुणाल कोहली का बयान, रणवीर सिंह की 'धुरंधर' की सफलता के बाद भी फ्लॉप फिल्में आना सामान्य, बॉक्स ऑफिस से न आंकें अभिनय क्षमता

मुंबई, 28 मई: 'डॉन 3' (Don 3) फिल्म की कास्टिंग को लेकर जारी इंटरनेट विवाद के बीच, बॉलीवुड के जाने-माने फिल्म निर्देशक कुणाल कोहली (Kunal Kohli) अभिनेता रणवीर सिंह (Ranveer Singh) के समर्थन में आगे आए हैं. कोहली ने तर्क दिया है कि रचनात्मक क्षेत्र में बॉक्स ऑफिस पर उतार-चढ़ाव आना एक बेहद स्वाभाविक प्रक्रिया है और इसका उपयोग किसी कलाकार की वास्तविक प्रतिभा को परिभाषित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए. रणवीर सिंह की हालिया फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) की बॉक्स ऑफिस पर मिली अभूतपूर्व व्यावसायिक सफलता के तुरंत बाद दिए एक साक्षात्कार में, कोहली ने किसी अभिनेता के खराब दौर पर आलोचकों और दर्शकों द्वारा जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देने की प्रवृत्ति को खारिज किया. 'हम तुम' के निर्देशक ने स्पष्ट रूप से कहा कि फिल्म उद्योग में किसी भी कलाकार के लिए व्यावसायिक असफलता का स्वाद चखना पूरी तरह से सामान्य है. यह भी पढ़ें: OTT Releases This Week (May 11 - May 17): नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और अन्य प्लेटफॉर्म पर देखें ये 10 फिल्में और शो
करियर के उतार-चढ़ाव पर कुणाल कोहली का सीधा आकलन
हाल ही में एनडीटीवी (NDTV) को दिए एक विशेष साक्षात्कार में, कुणाल कोहली ने व्यावसायिक परिणामों को लेकर सार्वजनिक हस्तियों पर बनाए जाने वाले अत्यधिक दबाव पर अपनी बेबाक राय रखी. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि फिल्म इंडस्ट्री का कोई भी व्यक्ति, चाहे वह शीर्ष श्रेणी (टॉप-टियर) का अभिनेता ही क्यों न हो, बॉक्स ऑफिस की विफलता से अछूता नहीं है.
कोहली ने कहा, "फिल्म जगत में कोई भी ऐसा नहीं है, चाहे वह कितना भी बड़ा स्टार क्यों न हो, जो फ्लॉप फिल्म के प्रभाव से बच सके. हर किसी के हिस्से में एक फ्लॉप फिल्म जरूर आती है. ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके करियर में कोई फिल्म असफल न हो। यह हर एक अभिनेता के साथ होता है, लेकिन यह आपके हुनर को परिभाषित नहीं करता. यह बात केवल अभिनेता पर ही नहीं, बल्कि निर्माता और निर्देशक पर भी समान रूप से लागू होती है."
अस्थायी असफलताओं को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने वाले विश्लेषकों की आलोचना करते हुए कोहली ने कहा कि व्यावसायिक प्रदर्शन चक्र (Cycles) के रूप में काम करता है. उन्होंने नोट किया कि रणवीर सिंह भविष्य में निश्चित रूप से हिट और मिस (असफलता) दोनों का अनुभव करेंगे, क्योंकि फिल्म निर्माण का व्यवसाय इसी तरह काम करता है. उन्होंने कहा, "यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि फिल्म अच्छी है, तो उसे स्वीकार करें. अगर वह फ्लॉप होती है, तो उसे भी स्वीकार कर आगे बढ़ें, क्योंकि आप असफलताओं से बहुत कुछ सीखते हैं."
दर्शकों के नजरिए पर उठाए सवाल; रणवीर के अभिनय की तारीफ की
कोहली ने अपना सबसे तीखा रुख उन दर्शकों के प्रति अपनाया जो किसी अभिनेता की कुल क्षमता और मूल्य का आकलन केवल टिकटों की बिक्री (थिएटर फुटफॉल) के आधार पर करते हैं. रणवीर सिंह की अभिनय क्षमता का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि कलात्मक श्रेष्ठता व्यावसायिक सफलता से पूरी तरह स्वतंत्र हो सकती है.
उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, "रणवीर सिंह एक अद्भुत अभिनेता हैं. फिल्म 'धुरंधर' में उन्होंने जो कुछ दृश्य किए हैं, वे बिल्कुल शानदार हैं. इसके अलावा, उनकी कुछ ऐसी फिल्मों में भी उनके दृश्य बेहतरीन रहे हैं जो बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से सफल नहीं हो सकी थीं." कोहली ने सुझाव दिया कि केवल वित्तीय मैट्रिक्स के आधार पर किसी कलाकार को खारिज कर देना सिनेमा के प्रति एक उथली समझ को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि यदि आप लोगों को सिर्फ बॉक्स ऑफिस के आधार पर आंकने बैठेंगे, तो यह एक फिल्म दर्शक के रूप में आपकी अपनी कमजोरी को उजागर करता है. यह भी पढ़ें: रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के घर फिर गूंजने वाली है किलकारी, दूसरी प्रेग्नेंसी की घोषणा के बाद पहली बार मुस्कुराते हुए नजर आए रणवीर (Watch Video)
'धुरंधर' की ऐतिहासिक कमाई और 'डॉन 3' का विवाद
कुणाल कोहली की यह टिप्पणी रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' की व्यापक सराहना के बाद आई है. आदित्य धर द्वारा निर्देशित और जियो स्टूडियोज द्वारा निर्मित इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा में कमाई के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं. इससे पहले एक वीडियो समीक्षा में कोहली ने फिल्म की टीम को बधाई देते हुए उल्लेख किया था कि 'धुरंधर' ने अपने प्रदर्शन के दौरान दो बार एक ही दिन में 100 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई करके इतिहास रचा था। तब उन्होंने इस बात की सराहना की थी कि यह फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस की विशाल क्षमता को साबित करती है और दर्शाती है कि जड़ों से जुड़ी कहानियां दर्शकों को गहराई से प्रभावित करती हैं.
व्यावसायिक उतार-चढ़ाव की अनिवार्यता पर कोहली का यह बयान ऐसे समय में आया है जब रणवीर सिंह की आगामी फिल्म 'डॉन 3' को लेकर सोशल मीडिया पर एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है. फरहान अख्तर की इस बहुप्रतीक्षित फ्रैंचाइज़ी में रणवीर सिंह को मुख्य भूमिका में कास्ट किए जाने के फैसले पर इंटरनेट यूजर्स और सिनेमा प्रेमियों के बीच ध्रुवीकृत (polarised) प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, जिससे फिल्म की उम्मीदों और कास्टिंग चॉइस पर लगातार चर्चा हो रही है.