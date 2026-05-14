OTT Releases This Week (May 11 - May 17): नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और अन्य प्लेटफॉर्म पर देखें ये 10 फिल्में और शो

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मई का दूसरा हफ्ता ओटीटी प्रेमियों के लिए बेहद रोमांचक होने वाला है. इस सप्ताह (11 मई से 17 मई के बीच) डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर थ्रिलर, रोमांस और एक्शन से भरपूर करीब 10 नई फिल्में और वेब सीरीज दस्तक दे रही हैं. नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वीडियो, जियोसिनेमा और डिज्नी+ हॉटस्टार जैसे बड़े ओटीटी दिग्गजों ने अपने दर्शकों के लिए बेहतरीन कंटेंट की लाइनअप तैयार की है.

नेटफ्लिक्स (Netflix) पर इस हफ्ते का खास कंटेंट

नेटफ्लिक्स पर इस सप्ताह कुछ बहुप्रतीक्षित इंटरनेशनल और भारतीय शो रिलीज हो रहे हैं. थ्रिलर और ड्रामा के शौकीनों के लिए इस बार कई विकल्प मौजूद हैं. इनमें कुछ ऐसी सीरीज भी शामिल हैं जिनका दर्शक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. इसके अलावा, डॉक्यूमेंट्री के शौकीनों के लिए भी नए एपिसोड जोड़े जा रहे हैं.

अमेजॉन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) की पेशकश

प्राइम वीडियो पर इस हफ्ते नई फिल्मों का डिजिटल प्रीमियर होने जा रहा है. हाल ही में सिनेमाघरों में अच्छा प्रदर्शन करने वाली कुछ क्षेत्रीय फिल्मों को अब डिजिटल दर्शकों के लिए उपलब्ध कराया गया है. साथ ही, कुछ ओरिजिनल वेब सीरीज के नए सीजन भी इस लिस्ट का हिस्सा हैं, जो सस्पेंस और ड्रामा से भरपूर हैं.

जियोसिनेमा और अन्य प्लेटफॉर्म्स का धमाका

जियोसिनेमा पर इस सप्ताह बड़े बजट की फिल्मों के साथ-साथ रियलिटी शो का नया कंटेंट भी देखने को मिलेगा. वहीं, डिज्नी+ हॉटस्टार और सोनी लिव जैसे प्लेटफॉर्म्स ने भी अपनी ओरिजिनल कहानियों के साथ दर्शकों को बांधे रखने की तैयारी की है. इनमें से कुछ शो खास तौर पर युवाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं.

दर्शकों के लिए चुनाव का समय

11 से 17 मई के बीच रिलीज होने वाले इन 10 प्रमुख कंटेंट में से आप अपनी पसंद के अनुसार चुनाव कर सकते हैं. चाहे आपको क्राइम ड्रामा पसंद हो या हल्का-फुल्का पारिवारिक मनोरंजन, इस हफ्ते हर श्रेणी के लिए कुछ न कुछ नया उपलब्ध है.

मनोरंजन जगत के विशेषज्ञों का मानना है कि ओटीटी पर कंटेंट की यह बढ़ती संख्या थिएटरों की तुलना में दर्शकों को घर बैठे बेहतर और विविधतापूर्ण विकल्प प्रदान कर रही है. अपनी वॉचलिस्ट तैयार रखें और इस वीकेंड के लिए अपना पसंदीदा शो अभी से चुन लें.