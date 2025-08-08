TV: 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' ने मचाया धमाल, TRP में 'अनुपमा' को दी टक्कर

(Photo : Instagram)

नई दिल्ली: स्मृति ईरानी का मशहूर टीवी शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' (Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2) अपने दूसरे सीजन के साथ धमाकेदार वापसी कर चुका है. स्टार प्लस ने गुरुवार को बताया कि शो आते ही छा गया है.

क्या है पूरी खबर?

लॉन्च होने के पहले ही हफ्ते में इस शो को टीवी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कुल मिलाकर 165 करोड़ मिनट से ज़्यादा देखा गया. 29 जुलाई को शुरू हुए एकता कपूर के इस शो को दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिला है.

कुछ ही दिनों में इसे 3.11 करोड़ लोगों ने टीवी पर देखा. सबसे खास बात यह है कि पहले ही एपिसोड को 1.54 करोड़ से ज़्यादा दर्शक मिले. यह हाल के दिनों में किसी भी टीवी सीरियल की सबसे बड़ी लॉन्चिंग है.

TRP (टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स) की लिस्ट में भी इस शो ने कमाल कर दिया है. BARC (ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया) के आंकड़ों के मुताबिक, इसने 2.3 की TRP के साथ रूपाली गांगुली के शो 'अनुपमा' (Anupamaa) की बराबरी कर ली है. इसके साथ ही यह 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' (2.0), 'लाफ्टर शेफ्स' (2.0), और 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' (1.9) जैसे बड़े शोज से आगे निकल गया है.

शो के बारे में कुछ खास बातें

यह शो 2000 के दशक के सुपरहिट सीरियल का नया सीजन है. इसमें एक्ट्रेस और राजनेता स्मृति ईरानी एक बार फिर अपने यादगार किरदार 'तुलसी विरानी' के रूप में लौटी हैं. उनके साथ कुछ पुराने और कई नए चेहरे भी शो का हिस्सा हैं.

स्टार प्लस के एक अधिकारी, सुमंत बोस ने कहा, "इस शो की वापसी ने साबित कर दिया है कि एक अच्छी कहानी का जादू कभी खत्म नहीं होता. हमारा मकसद पुरानी यादों को ताजा करना और आज के दर्शकों के लिए एक नई कहानी बनाना था. रिकॉर्ड तोड़ नंबर बताते हैं कि लोग अच्छी कहानियों को हमेशा पसंद करते हैं."

सोशल मीडिया पर भी इस शो की खूब चर्चा हो रही है और इसे लेकर 17,000 से ज़्यादा मेंशन किए जा चुके हैं. शो में स्मृति ईरानी के साथ-साथ अमर उपाध्याय भी 'मिहिर विरानी' के किरदार में वापस आए हैं.