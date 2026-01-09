MI W vs RCB W WPL 2026 1st Match Live Score Update: नवी में मुंबई मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जा रहा हैं टूर्नामेंट का पहला टी20 मुकाबला; यहां देखें लाइव स्कोरकार्ड

मुंबई इंडियंस महिला बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Mumbai Indians Women vs Royal Challengers Bengaluru Women, 1st Match TATA Women's Premier League 2026 Live Score Update: टाटा महिला प्रीमियर लीग 2026 का आगाज आज यानी 9 जनवरी से हो गया है. इसके साथ ही फैंस के बीच उत्साह भी चरम पर है. डब्ल्यूपीएल के चौथे सीजन में एक बार फिर देश-विदेश की स्टार खिलाड़ी मैदान पर उतरेंगी. इस टूर्नामेंट का पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला नवी मुंबई (Navi Mumbai) के डॉ डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी (Dr DY Patil Sports Academy) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जा रहा हैं. इस सीजन में मुंबई इंडियंस की अगुवाई हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) कर रहीं हैं. जबकि, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कमान स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: MI W vs RCB W, 1st Match WPL 2026 Prediction: नवी मुंबई में आज मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा टूर्नामेंट का पहला मुकाबला, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

मुंबई इंडियंस महिला के लिए साल 2025 किसी सपने से कम नहीं रहा. मुंबई इंडियंस की टीम ने अपने दूसरे डब्ल्यूपीएल के खिताब पर कब्ज़ा किया और फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स महिला को 8 रनों के बेहद क़रीबी अंतर से हराया. उस मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने अंत तक दबाव बनाए रखा और रोमांचक जीत दर्ज की. दूसरी ओर, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला के लिए पिछला सीज़न मिला-जुला रहा. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम केवल आठ मैचों में तीन जीत दर्ज कर सकी और 2024 में मिले शानदार प्रदर्शन को 2025 में दोहरा नहीं पाई, जिसके चलते प्लेऑफ़ की दौड़ से बाहर हो गई.

मुंबई इंडियंस महिला क्रिकेट टीम बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Mumbai Indians Women Cricket Team vs Royal Challengers Bengaluru Women Cricket Team Match Scorecard)

दोनों टीमें इंटरनेशनल स्टार्स से सजी मजबूत स्क्वॉड के साथ मैदान में उतरेंगी. मुंबई इंडियंस की कप्तानी हरमनप्रीत कौर कर रही हैं. वहीं, टीम में नैट स्किवर-ब्रंट, हेली मैथ्यूज और अमेलिया केर जैसे खिलाड़ियों का संतुलित संयोजन है, जो विस्फोटक बल्लेबाजी और बहुपरकारी योगदान देने में सक्षम हैं. दूसरी तरफ, आरसीबी की कप्तानी स्मृति मंधाना कर रही हैं. रिचा घोष की फिनिशिंग पावर, श्रेयंका पाटिल की ऑफ स्पिन, और नई भर्ती ग्रेस हैरिस के साथ आक्रामक बल्लेबाजी की योजना बना रही हैं, ताकि पिछले भाग्य को पलटा जा सके.

नोट: मुंबई इंडियंस महिला बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.