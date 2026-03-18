Cameron Green In IPL 2026: आईपीएल 2026 में कैमरून ग्रीन किस टीम से खेलेंगे, जानिए पूरी जानकारी

Which Team Will Cameron Green Play for in IPL 2026? ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन ने शेफील्ड शील्ड 2025-26 सीजन में शानदार वापसी की है. उन्होंने 15 मार्च को सिडनी के क्रिकेट सेंट्रल मैदान पर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की ओर से न्यू साउथ वेल्स के खिलाफ नाबाद 130 रन बनाए. इस पारी के साथ उन्होंने अपने खराब फॉर्म को खत्म करने का संकेत दिया. इंडियन प्रीमियर लीग 2026 से पहले फैंस के बीच यह सवाल तेजी से उठ रहा है कि इस बार कैमरून ग्रीन किस टीम के लिए खेलेंगे. यह भी पढ़ें: IPL Purple Cap Winners List: आईपीएल के 18 सीजनों में इन गेंदबाजों ने मचाया तांडव, पर्पल कैप पर किया कब्जा; देखें 2008 से 2025 तक की पूरी लिस्ट

किस टीम से खेलेंगे कैमरून ग्रीन

कैमरून ग्रीन आईपीएल 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स टीम की ओर से खेलेंगे. तीन बार की चैंपियन टीम ने उन्हें दिसंबर 2025 में अबू धाबी में हुए मेगा ऑक्शन में 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा था. इसके साथ ही वह टूर्नामेंट के इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए.

इससे पहले कैमरून ग्रीन मुंबई इंडियंस टीम और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम का हिस्सा रह चुके हैं. वह 29 मार्च को मुंबई इंडियंस टीम के खिलाफ अपने नए फ्रेंचाइजी के लिए डेब्यू करेंगे.

कैमरून ग्रीन का हालिया प्रदर्शन

कैमरून ग्रीन की यह नाबाद 130 रन की पारी लगभग 10 महीने बाद आई उनकी पहली फर्स्ट क्लास सेंचुरी है, जो उनके फॉर्म में वापसी का संकेत देती है.

हालांकि इससे पहले उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा था. 2025-26 एशेज सीरीज में उन्होंने पांच टेस्ट मैचों में केवल 171 रन बनाए और उनका औसत 24.42 रहा. इस दौरान वह एक भी अर्धशतक नहीं लगा सके.

इसके बाद टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भी उनका प्रदर्शन खास नहीं रहा, जहां ऑस्ट्रेलिया टीम शुरुआती दौर में ही बाहर हो गई. ग्रीन ने तीन पारियों में सिर्फ 24 रन बनाए, जिसमें जिम्बाब्वे टीम के खिलाफ एक शून्य भी शामिल था.

कोलकाता नाइट राइडर्स में भूमिका

कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के लिए कैमरून ग्रीन एक अहम ऑलराउंडर की भूमिका निभाएंगे. वह मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने के साथ तेज गेंदबाजी में चार ओवर का विकल्प देंगे. आंद्रे रसेल के टीम से जाने के बाद ग्रीन को फिनिशर की भूमिका निभाने की जिम्मेदारी मिल सकती है. साथ ही वह पावरप्ले और मिडिल ओवर्स में विकेट लेने का भी मजबूत विकल्प साबित हो सकते हैं.