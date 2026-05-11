Gyan Singh Mann Joins BJP: पंजाब में 'AAP' को बड़ा झटका, सीएम भगवंत मान के भाई ज्ञान सिंह मान बीजेपी में शामिल; VIDEO

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Gyan Singh Mann Joins BJP: पंजाब की सियासत में सोमवार को उस समय एक बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला जब मुख्यमंत्री भगवंत मान के चचेरे भाई ज्ञान सिंह मान ने आम आदमी पार्टी (AAP) का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी (BJP) का हाथ थाम लिया. चंडीगढ़ में आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रम के दौरान ज्ञान सिंह मान ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की. इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंजाब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ विशेष रूप से उपस्थित रहे.

दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में थामी सदस्यता

ज्ञान सिंह मान ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के प्रति अपना विश्वास जताया. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और सुनील जाखड़ ने उन्हें पार्टी का पटका पहनाकर भाजपा परिवार में स्वागत किया. इस दौरान सुनील जाखड़ ने कहा कि ज्ञान सिंह मान के शामिल होने से पंजाब में भाजपा के जमीनी स्तर के आधार को और मजबूती मिलेगी. उन्होंने इसे मुख्यमंत्री भगवंत मान के घरेलू और राजनीतिक गढ़ में एक बड़ी सेंध के रूप में देखा जा रहा है. यह भी पढ़े: VIDEO: राघव चड्ढा समेत अन्य 7 सांसदों की बगावत के बाद AAP में हड़कंप, संजय सिंह ने BJP के ‘मिशन लोटस’ का बताया हिस्सा, PM मोदी-शाह पर भी साधा निशाना

ज्ञान सिंह मान बीजेपी में शामिल

भगवंत मान के चचेरे भाई हैं ज्ञान सिंह मान

ज्ञान सिंह मान मुख्यमंत्री भगवंत मान के सगे चचेरे भाई हैं. उनके इस फैसले को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है. हालांकि, सदस्यता ग्रहण करने के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और भाजपा के विकास कार्यों से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हुए हैं. उन्होंने कहा कि वे राज्य के विकास के लिए अब भाजपा के मंच से काम करेंगे.

पंजाब की राजनीति पर प्रभाव

विशेषज्ञों का मानना है कि चुनाव के समय या राजनीतिक फेरबदल के दौरान मुख्यमंत्री के करीबी रिश्तेदारों का विपक्षी दल में जाना एक प्रतीकात्मक संदेश देता है. इससे पहले भी पंजाब में कई बड़े राजनीतिक परिवारों में इस तरह के बंटवारे देखे गए हैं. आम आदमी पार्टी के लिए यह खबर एक रक्षात्मक स्थिति पैदा कर सकती है, जबकि भाजपा इसे अपनी बढ़ती लोकप्रियता के प्रमाण के तौर पर पेश कर रही है.

आगामी रणनीति

भाजपा में शामिल होने के बाद ज्ञान सिंह मान ने कहा कि वे आने वाले समय में पार्टी की विचारधारा को घर-घर तक पहुंचाएंगे. वहीं, इस पूरे घटनाक्रम पर आम आदमी पार्टी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. भाजपा नेताओं का दावा है कि आने वाले दिनों में अन्य दलों के कई और नेता भी पार्टी में शामिल हो सकते हैं.