Sikkim State Lottery Result Today 6 PM Live: सिक्किम राज्य लॉटरी 'डियर लीजेंड मंडे' के नतीजे आज शाम 6 बजे होंगे घोषित, यहां देखें विनर लिस्ट लाइव

Sikkim State Lottery Result Today 6 PM Live: सिक्किम राज्य लॉटरी विभाग ने आज, 11 मई 2026 को शाम 6:00 बजे अपनी लोकप्रिय साप्ताहिक लॉटरी 'डियर लीजेंड मंडे' (Dear Legend Monday) के नतीजों की घोषणा कर दी है. इस उच्च दांव वाले ड्रा में हजारों प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें मुख्य आकर्षण 1 करोड़ रुपये का पहला पुरस्कार है. लॉटरी विभाग ने पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए लाइव ड्रा के तुरंत बाद आधिकारिक परिणामों की पुष्टि की है.

कैसे चेक करें अपना परिणाम?

प्रतिभागी अपने टिकट नंबरों का मिलान आधिकारिक परिणामों से कर सकते हैं. विभाग ने सलाह दी है कि विजेता सिक्किम सरकार के राजपत्र (Gazette) में प्रकाशित आधिकारिक सूची के साथ अपने नंबरों का सत्यापन जरूर करें. आप आधिकारिक वेबसाइट 'लॉटरी संवाद' (Lottery Sambad) पर जाकर भी पूरी पीडीएफ सूची देख सकते हैं. यह भी पढ़े: Sikkim State Lottery Result Today 6 PM Live: सिक्किम Dear Empire Sunday लॉटरी का रिजल्ट जारी, जानें आज कौन बना ₹50 लाख का विजेता

यहां देखें विनर लिस्ट लाइव

पुरस्कार राशि और दावा करने की प्रक्रिया

सिक्किम लॉटरी के नियमों के अनुसार, विजेताओं को अपना इनाम पाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देशों का पालन करना होगा:

दस्तावेज: विजेताओं को अपना मूल और सुरक्षित (बिना फटा हुआ) टिकट पेश करना होगा.

पहचान पत्र: टिकट के साथ एक भरा हुआ दावा फॉर्म और सरकार द्वारा जारी वैध पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी) जमा करना अनिवार्य है.

समय सीमा: परिणाम घोषित होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर दस्तावेज़ जमा करने होंगे.

महत्वपूर्ण नियम और शर्तें

विभाग के नियमों के मुताबिक, यदि पुरस्कार की राशि 10,000 रुपये से अधिक है, तो दावे की प्रक्रिया सिक्किम राज्य लॉटरी के निदेशक के माध्यम से पूरी की जाएगी. सभी पुरस्कार दावों का सत्यापन होने के बाद ही राशि का भुगतान किया जाएगा. प्रतिभागियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने टिकट को संभाल कर रखें, क्योंकि क्षतिग्रस्त टिकटों पर दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा.

सिक्किम की यह साप्ताहिक लॉटरी न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि कई लोगों के लिए बड़े वित्तीय पुरस्कार जीतने का एक अवसर भी लेकर आती है. आज के ड्रा के अन्य विजेताओं की सूची और छोटे इनामों की जानकारी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से भी देखी जा सकती है.

नोट: लॉटरी खेलना वित्तीय जोखिम के अधीन है. कृपया जिम्मेदारी से खेलें.