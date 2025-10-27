Sikkim State Lottery Result Today: 7 रुपये के टिकट में ₹50 लाख जीतने का मौका! आज शाम 6 बजे जारी होगा सिक्किम Dear Legend Monday लॉटरी का रिजल्ट, जानें लाइव देखने का तरीका

Sikkim State Lottery Result Today 6 PM

Sikkim State Lottery Result Today 6 PM: सिक्किम स्टेट लॉटरी विभाग आज, 27 अक्टूबर 2025 को शाम 6 बजे Dear Legend Monday वीकली ड्रा के नतीजे जारी करेगा. लॉटरी (Satta Matka) का रिजल्ट गंगटोक से घोषित किया जाएगा, जहां हर हफ्ते की तरह आज भी लाखों की इनामी राशि पर लोगों की नजरें टिकी हैं. इस Monday Lottery का पहला इनाम ₹50 लाख का है, जो किसी एक खुशकिस्मत प्रतिभागी की जिंदगी बदल सकता है. बात टिकट प्राइज की करें तो वह सिर्फ 7 रुपये का है.

लॉटरी में हिस्सा लेने वाले लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट चेक कर सकते हैं या लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए विजेता नंबर देख सकते हैं.

इससे पहले रविवार, 26 अक्टूबर 2025 को शाम 6 बजे Dear Empire Sunday Weekly Lottery के परिणाम जारी किए गए थे. सिक्किम स्टेट लॉटरी में कम कीमत में बड़ा इनाम जीतने का मौका मिलता है. यह लॉटरी सिक्किम सरकार द्वारा संचालित एक ऑफलाइन पेपर लॉटरी है और पूरे देश में काफी लोकप्रिय है. हर हफ्ते की तरह, इसमें आज भी करोड़ों रुपये के इनाम दांव पर लगे हैं.

लॉटरी आयोजकों का कहना है कि "डियर लॉटरी" भारत की सबसे बड़ी लॉटरी कंपनियों में से एक है, जिसका देश भर में डीलरों और एजेंटों का एक मजबूत नेटवर्क है.

अपनी लॉटरी टिकट का नंबर तैयार रखें

लॉटरी की आधिकारिक घोषणा गंगटोक से की जाएगी और विजेता संख्याओं को लाइव वीडियो के माध्यम से दिखाया जाएगा. लोगों को सलाह दी जाती है कि वे लॉटरी टिकट संख्याओं का सावधानीपूर्वक मिलान करें. ड्रॉ पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से निकाला जाता है और सरकार द्वारा अनुमोदित होता है.

तो अगर आपने आज का टिकट खरीदा है, तो अपनी लॉटरी टिकट का नंबर तैयार रखें, शायद अगली बड़ी जीत आपकी हो.

Disclaimer: लॉटरी में भाग लेना पूरी तरह से आपकी व्यक्तिगत पसंद है, और इसके परिणामस्वरूप हुए किसी भी नुकसान या लाभ के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं. लॉटरी खेलने से पहले सभी नियम और शर्तों को ध्यान से पढ़ें और समझें.