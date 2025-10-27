Punjab State Dear Diwali Bumper Lottery 2025: पंजाब दिवाली बंपर लॉटरी 2025 का ड्रा कब निकाला जाएगा? जानें रिजल्ट, टिकट प्राइस और इनाम की पूरी डिटेल

Punjab State Dear Diwali Bumper Lottery (Photo: punjablotteryshop)

Punjab State Dear Diwali Bumper Lottery 2025: पंजाब में अपनी किस्मत आजमाने की चाहत रखने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. दिवाली के मौके पर, पंजाब राज्य लॉटरी विभाग ने "Punjab State Dear Diwali Bumper Lottery 2025" शुरू की है, जिसमें करोड़ों रुपये जीतने का मौका दिया जा रहा है. अगर आप भी अपनी किस्मत आजमाने वालों में से हैं, तो यह लॉटरी आपके लिए एक सुनहरा मौका है. पंजाब सरकार की इस दिवाली बंपर लॉटरी का ड्रॉ 31 अक्टूबर, 2025 को रात 8 बजे निकाला जाएगा.

प्रतिभागी punjablotteryshop.in/diwali-bumper-lottery-2025 पर ऑनलाइन भी नतीजे देख सकते हैं.

ये भी पढें: Sikkim State Lottery Result Today 6 PM Live: सिक्किम Dear Elite Saturday वीकली लॉटरी के नतीजे जारी, देखें Satta Matka टाइप गेम की पूरी विजेता सूची

Punjab State Dear Diwali Bumper Lottery (Photo: punjablotteryshop)

पुरस्कार विवरण:

इस साल, लॉटरी विभाग ने तीन सीरीज, A, B और C में कुल 24 लाख टिकट जारी किए हैं, जिनकी संख्या 2,00,000 से 9,99,999 तक है.

प्रथम पुरस्कार: ₹11 करोड़ (1 विजेता)

द्वितीय पुरस्कार: ₹1 करोड़ (3 विजेता)

तृतीय पुरस्कार: ₹50 लाख (3 विजेता)

चौथा पुरस्कार: ₹10 लाख (9 विजेता)

पाँचवाँ पुरस्कार: ₹5 लाख (9 विजेता)

छठा पुरस्कार: ₹9,000 (2,400 विजेता)

सातवाँ पुरस्कार: ₹7,000 (2,400 विजेता)

इस लॉटरी में कुल 127,275 लोग पुरस्कार जीतेंगे. विभाग के अनुसार, इस बंपर लॉटरी की कुल पुरस्कार राशि ₹36 करोड़ 14 लाख 70 हजार रुपये होगी.

कैसे खरीदें टिकट?

आप इस लॉटरी (Satta Matka) के टिकट किसी भी अधिकृत एजेंट या अधिकृत विक्रेता से खरीद सकते हैं. प्रत्येक टिकट की कीमत ₹500 निर्धारित की गई है. टिकट सीमित संख्या में उपलब्ध हैं, इसलिए इच्छुक प्रतिभागियों को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द अपने टिकट खरीद लें.

अपना इनाम कैसे प्राप्त करें?

लॉटरी जीतने वाले प्रतिभागियों को 30 दिनों के भीतर अपना इनाम प्राप्त करना होगा. लॉटरी विभाग की वेबसाइट पर दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, इनाम की राशि पर टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) लागू होगा, अर्थात आयकर नियमों के अनुसार कर काटा जाएगा.

इस दिवाली, ₹500 का टिकट आपकी किस्मत बदल सकता है. कौन जाने, इस बार आप ₹11 करोड़ का इनाम जीत जाएं!

Disclaimer: लॉटरी में भाग लेना पूरी तरह से आपकी व्यक्तिगत पसंद है, और इसके परिणामस्वरूप हुए किसी भी नुकसान या लाभ के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं. लॉटरी खेलने से पहले सभी नियम और शर्तों को ध्यान से पढ़ें और समझें.