Punjab Diwali Bumper Lottery Result 2025: आज रात 8 बजे लगेगी 11 करोड़ की लॉटरी, जानें कौन होगा इस दिवाली का करोड़पति

Punjab Diwali Bumper Lottery 2025 Result (Photo : X)

आज 31 अक्टूबर की रात कइयों की जिंदगी बदलने वाली है. जिन्होंने भी पंजाब स्टेट दिवाली बंपर लॉटरी 2025 का 500 रुपये वाला टिकट खरीदा है, उनकी धड़कनें तेज होंगी. आज रात 8 बजे इस बंपर लॉटरी का रिजल्ट आ रहा है. ये दिवाली किसके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी लेकर आएगी, इसका फैसला बस कुछ ही घंटों में हो जाएगा.

और इनाम भी छोटा-मोटा नहीं, पहला जैकपॉट ही पूरे 11 करोड़ रुपये का है. 500 रुपये में किस्मत आजमाने का ये एक बड़ा मौका था.

आज रात 8 बजे खुलेगी किस्मत

पंजाब दिवाली बंपर लॉटरी का लकी ड्रॉ आज (31 अक्टूबर) शाम ठीक 8 बजे निकाला जाएगा. ये ड्रॉ आमतौर पर लुधियाना या चंडीगढ़ से लाइव होता है. सभी की नजरें इसी ड्रॉ पर टिकी हैं कि वो एक लकी नंबर कौन सा होगा, जो किसी को रातों-रात करोड़पति बना देगा.

11 करोड़ का जैकपॉट, और भी हैं करोड़ों के इनाम

इस लॉटरी की सबसे खास बात ये है कि सिर्फ पहला इनाम ही नहीं, बल्कि हजारों लोग इनाम जीतेंगे. देखिए इनामों की पूरी लिस्ट:

पहला इनाम: 11 करोड़ रुपये (किसी एक किस्मत वाले को)

दूसरा इनाम: 1-1 करोड़ रुपये (कुल 3 लोगों को)

तीसरा इनाम: 50-50 लाख रुपये (कुल 3 लोगों को)

चौथा इनाम: 10-10 लाख रुपये (कुल 9 लोगों को)

पांचवां इनाम: 5-5 लाख रुपये (कुल 9 लोगों को)

हजारों लोग जीतेंगे 9000 और 7000 रुपये

अगर आपका नंबर ऊपर के बड़े इनामों में नहीं भी लगा, तो भी टेंशन मत लीजिए. इसमें हजारों छोटे इनाम भी हैं:

छठा इनाम: 9,000 रुपये (ये 2,400 लोगों को मिलेगा)

सातवां इनाम: 7,000 रुपये (ये भी 2,400 लोगों को मिलेगा)

सोचिए, सिर्फ 500 रुपये के एक टिकट ने लोगों को 11 करोड़ तक जीतने का मौका दिया है. इस बार लॉटरी के टिकट A, B और C सीरीज में बेचे गए थे.

यहां चेक करें अपना रिजल्ट (How to Check Lottery Result)

जैसे ही रात 8 बजे लॉटरी रिजल्ट लाइव होगा, आप घर बैठे अपना नंबर चेक कर सकते हैं. तरीका बहुत आसान है:

सबसे पहले पंजाब लॉटरी की सरकारी वेबसाइट punjabstatelotteries.gov.in पर जाएं. होमपेज पर ही आपको 'Punjab State Diwali Bumper Lottery 2025 Result' का लिंक चमकता हुआ दिखेगा, उस पर क्लिक करें. एक PDF फाइल डाउनलोड होगी. इस PDF लिस्ट में अपना टिकट नंबर आराम से चेक करें.

बस कुछ घंटों का इंतजार और, फिर पता चल जाएगा कि इस दिवाली पर 11 करोड़ का ये जैकपॉट किस खुशनसीब के घर जाता है.