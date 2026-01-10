Jaipur Accident: जयपुर के पत्रकार कॉलोनी में भीड़ पर चढ़ी तेज रफ्तार ऑडी, 1 की मौत और 15 घायल (Watch Video)

जयपुर: राजस्थान (Rajasthan) की राजधानी जयपुर (Jaipur) के पॉश इलाके पत्रकार कॉलोनी (Patrakar Colony) में शुक्रवार रात एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा (Tragic Accident) हुआ. वंदे मातरम मार्ग (Vande Matram Road) पर खरबास सर्किल (Kharbas Circle) के पास एक तेज रफ्तार ऑडी (Audi) कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर लांघते हुए फुटपाथ पर चल रहे लोगों और रेहड़ी-पटरी वालों पर चढ़ गई. इस भीषण टक्कर में भीलवाड़ा निवासी रमेश बैरवा की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

घटना रात करीब 9:30 बजे की है, जब बाजार में खासी भीड़ थी. चश्मदीदों के मुताबिक, कार की रफ्तार 100 किमी/घंटा से अधिक थी और ऐसा लग रहा था कि वह सड़क पर किसी दूसरी गाड़ी के साथ रेस लगा रही थी. यह भी पढ़ें: Himachal Pradesh Bus Accident: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में भीषण सड़क हादसा, यात्रियों से भरी प्राइवेट बस खाई में गिरी, 8 की मौत (Watch Video)

हादसे के बाद इलाके में मची चीख-पुकार

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सड़क किनारे खड़ी चाट-पकौड़ी की कई ठेलियां पलट गईं और पास में खड़ी एक अन्य कार भी पलटकर चकनाचूर हो गई. हादसे के तुरंत बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और घायलों को पास के निजी अस्पतालों और जयपुरिया अस्पताल पहुंचाया.

गंभीर रूप से घायल चार लोगों को सवाई मान सिंह (SMS) अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है.

जयपुर में तेज रफ्तार ऑडी ने पैदल चलने वालों को कुचला

VIDEO | Jaipur: Visuals from the spot where a speeding luxury car ploughed into pedestrians near Kharabas Circle in the Patrakar Colony area on Friday night, killing one person and injuring 15 others. As per officials, four of the critically injured were referred to Sawai Man… pic.twitter.com/kXMet45QuJ — Press Trust of India (@PTI_News) January 10, 2026

मुख्यमंत्री ने लिया संज्ञान, स्वास्थ्य मंत्री को दिए निर्देश

हादसे की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गहरा दुख व्यक्त किया और अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए. उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर को घायलों की स्थिति पर नजर रखने को कहा है. उप-मुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा ने भी घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया.

नशे में धुत था चालक, दो आरोपी फरार

प्रारंभिक जांच में पुलिस ने पाया है कि लग्जरी कार चलाने वाला चालक नशे की हालत में था. कार में कुल चार लोग सवार थे, जिनमें से दो मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए. पुलिस ने चालक दिनेश जाट और एक अन्य युवक को हिरासत में ले लिया है.

पुलिस के अनुसार, कार दमन और दीव (Daman and Diu) नंबर की है. वाहन को जब्त कर लिया गया है और उसकी फॉरेंसिक जांच करवाई जा रही है ताकि हादसे के समय की सटीक रफ्तार का पता लगाया जा सके.

बढ़ते हादसों पर जनता का गुस्सा

इस घटना ने एक बार फिर रिहायशी इलाकों में तेज रफ्तार और ड्रिंक एंड ड्राइव (Drunk Driving) के मुद्दों पर बहस छेड़ दी है. स्थानीय निवासियों ने पुलिस गश्त बढ़ाने और ओवरस्पीडिंग पर लगाम लगाने की मांग की है. पुलिस प्रशासन ने विश्वास दिलाया है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी धाराओं के तहत मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.