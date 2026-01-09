Himachal Pradesh Bus Accident: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में भीषण सड़क हादसा, यात्रियों से भरी प्राइवेट बस खाई में गिरी, 8 की मौत (Watch Video)

Himachal Pradesh Bus Accident: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में शुक्रवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई. यह हादसा हरिपुरधार के पास उस समय हुआ जब शिमला से कुपवी जा रही एक निजी बस (जीत कोच) अनियंत्रित होकर करीब 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के समय बस में 30 से 35 यात्री सवार थे.

हरिपुरधार के पास हुआ हादसा

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बस शिमला से कुपवी की ओर जा रही थी। हरिपुरधार बाजार से कुछ ही दूरी पहले एक तीखे मोड़ पर चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद बस पहाड़ी से नीचे लुढ़क गई. दुर्घटना इतनी भीषण थी कि बस के परखच्चे उड़ गए और कई यात्री मलबे के नीचे दब गए. यह भी पढ़े: Almora Bus Accident Video: उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बड़ा हादसा, यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी, 7 की मौत; कई जख्मी

सिरमौर में भीषण सड़क हादसा

सिरमौर के पुलिस अधीक्षक (SP) निश्चित सिंह नेगी ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि अब तक 8 शव बरामद किए जा चुके हैं। कई अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है.

स्थानीय लोगों ने शुरू किया बचाव कार्य

हादसे के तुरंत बाद आसपास के ग्रामीण और स्थानीय दुकानदार मौके पर पहुंचे। पुलिस और प्रशासन की टीम के पहुंचने से पहले ही स्थानीय लोगों ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया था. खाई गहरी होने के कारण घायलों को सड़क तक पहुंचाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में ग्रामीण और बचाव दल मलबे से लोगों को निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने जताया गहरा दुख

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है. उन्होंने जिला प्रशासन को पीड़ितों की हर संभव मदद करने और घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने भी घटना स्थल का जायजा लिया और प्रशासन को अलर्ट पर रहने को कहा है.

सिरमौर जिले का यह इलाका दुर्गम और संकरे रास्तों के लिए जाना जाता है. सर्दियों के मौसम में धुंध और फिसलन के कारण इन रास्तों पर वाहन चलाना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है कि हादसा तकनीकी खराबी के कारण हुआ या मानवीय लापरवाही की वजह से.