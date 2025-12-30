Almora Bus Accident Video: उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बड़ा हादसा, यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी, 7 की मौत; कई जख्मी

Almora Bus Accident Video: उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में भिकियासैंण-विनायक मार्ग पर यात्रियों से भरी बस आज सुबह अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई. इस हादसे में कम से कम 7 लोगों की मौत हुई और कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. जहां पर उनका इलाज जारी है. घायलों में कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है.
हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू
हादसे के बाद स्थानीय प्रशासन, पुलिस और SDRF की टीम ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया. प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा गया है कि बस चालक का नियंत्रण खो जाना या तीखे मोड़ पर वाहन फिसलना हादसे की मुख्य वजह हो सकती है. अधिकृत जांच अभी जारी है. Mumbai BEST Bus Accident: मुंबई में बेस्ट बस का कहर, Bhandup रेलवे स्टेशन के पास लोगों को रौंदा, 4 की मौत, हादसे का दर्दनाक VIDEO आया सामने
हादसे का विडियो
धामी ने हादसे पर शोक जताया
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोक व्यक्त किया और घायलों के लिए उचित इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. हादसे का वीडियो और दृश्य रिपोर्ट स्थानीय समाचार चैनलों पर सामने आ चुके हैं. लोग इस दर्दनाक हादसे पर शोक व्यक्त कर रहे हैं और प्रशासन पीड़ितों की मदद के लिए जुटा हुआ है.