Mumbai BEST Bus Accident: मुंबई में बेस्ट बस का कहर, Bhandup रेलवे स्टेशन के पास लोगों को रौंदा, 4 की मौत, हादसे का दर्दनाक VIDEO आया सामने

Mumbai BEST Bus Accident: मुंबई में बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (BEST) बस हादसे में मृतकों की संख्या चार हो गई है. मंगलवार को अधिकारियों ने दो और लोगों की मौत की पुष्टि की. यह हादसा मुंबई के भांडुप रेलवे स्टेशन (Bhandup Railway Station) के पास हुआ, जहाँ तेज़ रफ्तार BEST बस ने सड़क किनारे चल रहे लोगों को रौंद दिया.

बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) ने एक बयान में कहा कि इस घटना में नौ अन्य लोग घायल हो गए, जिनकी हालत फिलहाल स्थिर है. यह हादसा सोमवार देर रात हुआ, जब बेकाबू बस ने सड़क किनारे चल रहे 10 से 12 लोगों को कुचल दिया. हादसे के बाद दर्दनाक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि तेज़ रफ्तार बस द्वारा लोगों को रौंदे जाने के बाद चीख-पुकार मच गई. यह भी पढ़े: Kurla BEST Bus Accident: ‘बेस्ट’ बस दुर्घटना में नयी नौकरी के लिए पहले दिन घर से निकली युवती की मौत

भांडुप रेलवे स्टेशन के पास बेस्ट बस ने लोगों को रौंदा

भांडुप बस हादसे का CCTV ! मुंबई के भांडुप में BEST की बस ने राहगीरों को रौंदा, हादसे में 4 लोगों की मौत, 9 लोग घायल, बस का आरोपी ड्राइवर पुलिस हिरासत में है.

वहीं हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस, फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी और बचाव और राहत टीमें मौके पर पहुंच गईं. घायलों को तुरंत पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया.

भांडुप में बेस्ट बस ने लोगों को रौंदा

मृतकों के नाम

ड्राइवर की पहचान संतोष रमेश सावंत (52) के रूप में हुई है, जबकि भगवान भाऊ घारे (47) बस के कंडक्टर थे। वहीं, मृतकों की पहचान प्रणिता संदीप रसम (35), वर्षा सावंत (25), मानसी मेघश्याम गुरव (49) और प्रशांत शिंदे (53) के रूप में हुई है.

हादसे के तुरंत बाद स्थिति को संभालने और इलाके में ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए घटनास्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस तैनात की गई.

मौके पर मौजूद चश्मदीदों ने बताया कि बस पटरी से उतरने और सड़क पर चल रहे पैदल चलने वालों को टक्कर मारने से कुछ देर पहले तेज रफ़्तार में थी। पुलिस ने कहा कि जांच के तहत इन दावों की पुष्टि की जा रही है.

अधिकारियों ने हादसे की वजह बनने वाली घटनाओं के क्रम का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या कोई मैकेनिकल खराबी या अन्य कारण शामिल थे। घटना की जांच की जा रही है.