RRB Group D Recruitment 2026: रेलवे में 22,195 पदों पर ग्रुप डी की भर्ती; आवेदन का आज आखिरी दिन, अभी भी है मौका; जल्द करें एप्लिकेशन

भारतीय रेल (Photo Credits: File Image)

RRB Group D Recruitment 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) द्वारा ग्रुप डी (लेवल 1) के पदों पर निकाली गई बंपर भर्ती के लिए आवेदन करने का आज अंतिम दिन है. बोर्ड आज, 2 मार्च 2026 को आधिकारिक तौर पर पंजीकरण की खिड़की बंद कर देगा. इस भर्ती अभियान के माध्यम से भारतीय रेलवे के विभिन्न विभागों में कुल 22,195 रिक्त पदों को भरा जाना है. जिन पात्र उम्मीदवारों ने अब तक आवेदन नहीं किया है, वे संबंधित क्षेत्रीय आरआरबी (Regional RRB) की वेबसाइट पर जाकर रात 11:59 बजे तक अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं.

महत्वपूर्ण तिथियां और सुधार का मौका

आवेदन फॉर्म जमा करने के बाद, उम्मीदवारों के पास आवेदन शुल्क भुगतान के लिए 4 मार्च 2026 तक का समय होगा. यदि फॉर्म भरते समय कोई गलती हो गई है, तो बोर्ड 5 मार्च से 14 मार्च 2026 तक 'करेक्शन विंडो' (Correction Window) खोलेगा. इस दौरान उम्मीदवार अपने आवेदन में आवश्यक सुधार कर सकेंगे. यह भी पढ़े: Haryana Police Recruitment 2026: हरियाणा पुलिस में नौकरी का सुनहरा मौका, कांस्टेबल भर्ती के 5,500 पदों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें आवेदन की प्रक्रिया

आवेदन शुल्क और रिफंड प्रक्रिया

आरआरबी ने विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग-अलग आवेदन शुल्क निर्धारित किया है. खास बात यह है कि परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों को शुल्क का एक हिस्सा वापस कर दिया जाएगा.

सामान्य/ओबीसी श्रेणी: आवेदन शुल्क 500 रुपये है. सीबीटी (CBT) परीक्षा में शामिल होने के बाद, बैंक शुल्क काटकर 400 रुपये वापस कर दिए जाएंगे.

आरक्षित श्रेणी (SC/ST/महिला/PwBD/EBC/अल्पसंख्यक/ट्रांसजेंडर): इन उम्मीदवारों के लिए शुल्क 250 रुपये है. परीक्षा में उपस्थित होने पर यह पूरी राशि रिफंड कर दी जाएगी.

भुगतान का तरीका: शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या यूपीआई (UPI) के माध्यम से किया जा सकता है.

चयन प्रक्रिया और परीक्षा का स्वरूप

रेलवे ग्रुप डी के लिए चयन प्रक्रिया मुख्य रूप से कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) पर आधारित होगी.

लिखित परीक्षा (CBT): यह परीक्षा 90 मिनट की होगी, जिसमें कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे. प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा.

नेगेटिव मार्किंग: प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक-तिहाई (1/3) अंक काटा जाएगा.

अगला चरण: रेलवे प्रशासन आवश्यकतानुसार दूसरे चरण का सीबीटी भी आयोजित कर सकता है. ऐसी स्थिति में, पहले चरण को केवल अगले चरण के लिए उम्मीदवारों की छंटनी (Qualifying) हेतु उपयोग किया जाएगा.

आवेदन कैसे करें?

अपने संबंधित क्षेत्रीय आरआरबी (जैसे- RRB Mumbai, RRB Delhi आदि) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. होमपेज पर 'Group D Recruitment 2026' के आवेदन लिंक पर क्लिक करें. आवश्यक विवरण दर्ज करके पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें. प्राप्त क्रेडेंशियल के साथ लॉगिन करें और फॉर्म भरें. निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म सबमिट करें. भविष्य के संदर्भ के लिए पुष्टिकरण पृष्ठ (Confirmation Page) का प्रिंटआउट जरूर लें.

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय में तकनीकी समस्याओं और वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक से बचने के लिए जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें.