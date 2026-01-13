Haryana Police Recruitment 2026: हरियाणा पुलिस में नौकरी का सुनहरा मौका, कांस्टेबल भर्ती के 5,500 पदों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें आवेदन की प्रक्रिया

(Photo Credits Twitter)

Haryana Police Recruitment 2026: हरियाणा पुलिस में नौकरी का सुनहरा मौका आया है. हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने राज्य पुलिस बल में कांस्टेबल के 5,500 रिक्त पदों को भरने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है. भर्ती के लिए पंजीकरण लिंक रविवार, 11 जनवरी 2026 से सक्रिय कर दिया गया है। योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hryssc.in या hssc.gov.in पर जाकर 25 जनवरी 2026 तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं

5,500 पद भरा जाएगा

इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 5,500 पदों को भरा जाएगा। आयोग ने पदों का वर्गीकरण इस प्रकार किया है: यह भी पढ़े: UP Police Recruitment 2026: सीएम योगी का बड़ा फैसला, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में आयु सीमा में 3 साल की छूट, 32,679 पदों पर होगी सीधी भर्ती

पुरुष कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी): 4,500 पद

महिला कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी): 600 पद

पुरुष कांस्टेबल (रेलवे पुलिस - GRP): 400 पद

पात्रता और आयु सीमा

आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का 12वीं (इंटरमीडिएट) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है. साथ ही, मैट्रिक स्तर पर हिंदी या संस्कृत विषय का अध्ययन आवश्यक है। केवल वे ही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने हरियाणा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) ग्रुप-C क्वालीफाई किया है. 1 जनवरी 2026 तक उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष होनी चाहिए. आरक्षित श्रेणियों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

चयन प्रक्रिया के मुख्य चरण

हरियाणा पुलिस में चयन के लिए उम्मीदवारों को कई चरणों से गुजरना होगा:

शॉर्टलिस्टिंग: CET स्कोर के आधार पर उम्मीदवारों को अगले चरणों के लिए बुलाया जाएगा. शारीरिक मापदंड परीक्षण (PMT): इसमें ऊंचाई और छाती का माप लिया जाएगा. (सामान्य वर्ग पुरुष: 170 सेमी, महिला: 158 सेमी)। शारीरिक स्क्रीनिंग टेस्ट (PST): इसमें दौड़ शामिल है. पुरुषों को 12 मिनट में 2.5 किमी और महिलाओं को 6 मिनट में 1 किमी की दौड़ पूरी करनी होगी. नॉलेज टेस्ट: शारीरिक परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों के लिए 97 अंकों की लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें NCC प्रमाणपत्र धारकों को 3 अतिरिक्त अंक तक का लाभ मिलेगा.

आवेदन कैसे करें?

इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल पर जाकर इन चरणों का पालन कर सकते हैं: