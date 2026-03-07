India Post GDS Result 2026: ग्रामीण डाक सेवक भर्ती की पहली मेरिट लिस्ट जारी, indiapostgdsonline.gov.in पर ऐसे चेक करें अपना नाम

India Post GDS Result 2026: भारतीय डाक विभाग ने शुक्रवार, 6 मार्च को ग्रामीण डाक सेवक (GDS) भर्ती 2026 के लिए पहली मेरिट लिस्ट आधिकारिक तौर पर जारी कर दी है. देश भर के 23 पोस्टल सर्किलों में खाली पड़े 28,636 पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार अब आधिकारिक भर्ती पोर्टल पर अपना सिलेक्शन स्टेटस देख सकते हैं. जनवरी-फरवरी के आवेदन सत्र के बाद उम्मीदवारों को इस परिणाम का बेसब्री से इंतजार था.

मेरिट आधारित चयन और उच्च कट-ऑफ

इस भर्ती अभियान के माध्यम से ब्रांच पोस्टमास्टर (BPM) और असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर (ABPM) के पदों को भरा जा रहा है. जीडीएस चयन प्रक्रिया पूरी तरह से मेरिट पर आधारित है, जिसमें कक्षा 10वीं (Secondary School Examination) में प्राप्त अंकों को आधार बनाया जाता है. यह भी पढ़े: Post Office Recruitment 2026: भारतीय डाक विभाग में बड़ी भर्ती, ग्रामीण इलाकों के लिए 28,740 पदों पर आवेदन शुरू, 10वीं पास कर सकते हैं आवेदन

जारी की गई "List-I" से पता चलता है कि इस बार प्रतिस्पर्धा काफी कड़ी है. उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे प्रमुख सर्किलों में कई श्रेणियों के लिए कट-ऑफ प्रतिशत 95% से 100% के बीच दर्ज किया गया है.

दस्तावेज सत्यापन (DV) के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

जिन उम्मीदवारों के रजिस्ट्रेशन नंबर मेरिट लिस्ट में शामिल हैं, उन्हें अगले चरण यानी फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित होना होगा.

अंतिम तिथि: शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को 23 मार्च 2026 या उससे पहले अपने आवंटित मंडल मुख्यालय (Divisional Headquarters) में रिपोर्ट करना अनिवार्य है.

परिणाम: यदि कोई उम्मीदवार समय सीमा के भीतर सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं करता है, तो उसकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी.

आवश्यक दस्तावेजों की सूची:

कक्षा 10वीं की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट. पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, वोटर आईडी आदि). जाति या ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र (यदि लागू हो). निवास प्रमाण पत्र (Domicile). उम्मीदवारों को मूल दस्तावेजों के साथ स्व-सत्यापित फोटोकॉपी के दो सेट ले जाने होंगे.

कैसे चेक करें अपना रिजल्ट?

परिणाम को सर्कल-वार पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध कराया गया है. अपना नाम जांचने के लिए इन चरणों का पालन करें:

आधिकारिक पोर्टल indiapostgdsonline.gov.in पर जाएं. होमपेज पर "Candidate's Corner" में जाकर "Shortlisted Candidates" लिंक पर क्लिक करें. अपने संबंधित राज्य या पोस्टल सर्कल का चयन करें और पीडीएफ डाउनलोड करें. पीडीएफ फाइल में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर सर्च करें.

क्या आएगी अगली मेरिट लिस्ट?

हालांकि पहली सूची में 28,000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन किया गया है, लेकिन आने वाले महीनों में अतिरिक्त मेरिट लिस्ट जारी होने की संभावना है. आमतौर पर, भारतीय डाक विभाग उन पदों को भरने के लिए पूरक सूचियां (Supplementary Lists) जारी करता है जो दस्तावेज सत्यापन में विफल रहने या नियुक्ति स्वीकार न करने के कारण खाली रह जाते हैं. जिन उम्मीदवारों का नाम पहली सूची में नहीं है, उन्हें आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है.