UP Lekhpal Vacancy 2025: यूपी में लेखपाल के लिए 7,994 पदों पर बंपर भर्ती, 29 दिसंबर से शुरू होंगे आवेदन; जानें उम्र सीमा, योग्यता और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

UP Lekhpal Vacancy 2025: उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है.उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने लेखपाल पदों की बंपर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती के माध्यम से कुल 7,994 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं. जिन उम्मीदवारों ने लंबे समय से इस भर्ती का इंतजार किया था, उनके लिए यह राहत की खबर है.

आवेदन कब शुरू होंगे?



लेखपाल भर्ती के लिए आवेदन 29 दिसंबर से शुरू होंगे और उम्मीदवार 28 जनवरी तक आवेदन जमा कर सकते हैं. आवेदन ऑनलाइन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर किए जा सकेंगे.आवेदन शुल्क केवल 25 रुपये है. यह भी पढ़े: Sarkari Naukari: AAI में बंपर भर्ती… युवाओं के लिए सुनहरा मौका, 1.40 लाख हजार रुपये तक होगी सैलरी

शॉर्टलिस्ट कैसे होंगे उम्मीदवार?



प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) 2025 में बैठने वाले उम्मीदवार ही मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं. PET के स्कोर के आधार पर उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. जिन उम्मीदवारों के शून्य या नेगेटिव मार्क्स होंगे, उन्हें मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा. इस भर्ती के लिए 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. NCC ग्रेड B सर्टिफिकेट वाले उम्मीदवारों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा.

आरक्षित पदों का विवरण:

कुल पद: 7,994

जनरल: 4,165

अनुसूचित जाति: 1,446

अनुसूचित जनजाति: 150

अन्य पिछड़ा वर्ग: 1,441

ईडब्ल्यूएस: 792

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 40 साल है, जबकि आरक्षित वर्ग को आयु सीमा में छूट दी गई है.

सैलरी



लेखपाल एक सरकारी अधिकारी होता है, जो अपने क्षेत्र की जमीनों की पूरी जानकारी रखता है. लेखपाल की बेसिक सैलरी लगभग 21,700 रुपये होती है. विभिन्न भत्तों सहित कुल सैलरी 40,000 से 69,100 रुपये तक हो सकती है.