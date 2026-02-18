CTET Answer Key: जल्द जारी होगी सीटीईटी की आंसर की, अभ्यर्थी ctet.nic.in पर पेपर 1 और 2 के लिए ऐसे करें डाउनलोड

Answer Key (Photo Credit: Pixabay)

CTET Answer Key 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) 2026 की प्रोविजनल आंसर की जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जारी की जाएगी. इस महीने की 7 और 8 तारीख को देश भर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित हुई इस परीक्षा में लाखों उम्मीदवार शामिल हुए थे, जो अब अपने स्कोर का अनुमान लगाने के लिए उत्तर कुंजी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

बोर्ड पेपर 1 (कक्षा 1 से 5) और पेपर 2 (कक्षा 6 से 8) दोनों के लिए अलग-अलग आंसर की और उम्मीदवारों की रिस्पॉन्स शीट अपलोड करेगा. उम्मीदवार अपने आवेदन नंबर और जन्म तिथि का उपयोग करके इसे डाउनलोड कर सकेंगे. यह भी पढ़े: CTET Admit Card: सीटीईटी एडमिट कार्ड जल्द होगा, ctet.nic.in से ऐसे करें डाउनलोड

आंसर की पर आपत्ति दर्ज करने का मिलेगा मौका

प्रोविजनल आंसर की जारी होने के साथ ही सीबीएसई 'ऑब्जेक्शन विंडो' भी सक्रिय करेगा. यदि किसी अभ्यर्थी को बोर्ड द्वारा दिए गए किसी उत्तर पर संदेह है, तो वे निर्धारित समय सीमा के भीतर उसे चुनौती दे सकते हैं.

प्रत्येक चुनौती के लिए अभ्यर्थियों को प्रति प्रश्न ₹1,000 का शुल्क देना होगा.

यदि अभ्यर्थी की आपत्ति सही पाई जाती है, तो शुल्क वापस कर दिया जाएगा.

विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा के बाद ही फाइनल आंसर की और परिणाम घोषित किए जाएंगे.

CTET 2026 आंसर की कैसे डाउनलोड करें?

लिंक सक्रिय होने के बाद अभ्यर्थी इन सरल चरणों का पालन कर सकते हैं:

आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर "CTET 2026 Provisional Answer Key" लिंक पर क्लिक करें.

अपना रोल नंबर/आवेदन संख्या और जन्म तिथि दर्ज कर लॉगिन करें.

अब स्क्रीन पर आंसर की और रिस्पॉन्स शीट दिखाई देगी.

इसे भविष्य के संदर्भ के लिए डाउनलोड करें और प्रिंट ले लें.

रिजल्ट और पात्रता प्रमाण पत्र

फाइनल आंसर की के आधार पर ही सीबीएसई CTET 2026 का परिणाम तैयार करेगा. परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को कम से कम 60% (90 अंक) और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 55% (82 अंक) प्राप्त करने होते हैं. सफल उम्मीदवारों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जिसकी वैधता अब आजीवन (Lifetime) होती है.

यह प्रमाण पत्र केंद्रीय विद्यालयों (KVS), नवोदय विद्यालयों (NVS) और अन्य केंद्र सरकार के स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य योग्यता है. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम सूचनाओं के लिए आधिकारिक पोर्टल पर नजर बनाए रखें.