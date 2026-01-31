TN TET 2025 परिणाम घोषित, तमिलनाडु शिक्षक पात्रता परीक्षा के नतीजे जारी, trb.tn.gov.in पर ऐसे करें स्कोरकार्ड डाउनलोड

(Photo Credits File)

TN TET Result 2025 Declared: तमिलनाडु शिक्षक भर्ती बोर्ड (TRB) ने आज, 31 जनवरी को तमिलनाडु शिक्षक पात्रता परीक्षा (TN TET) 2025 के परिणाम आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिए हैं. बोर्ड ने नतीजों के साथ-साथ फाइनल आंसर की (Final Answer Key) और उम्मीदवारों के व्यक्तिगत स्कोरकार्ड भी अपनी आधिकारिक वेबसाइट trb.tn.gov.in पर अपलोड कर दिए हैं. यह घोषणा उम्मीदवारों द्वारा दर्ज की गई आपत्तियों की विस्तृत समीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद की गई है.

परीक्षा का डिटेल्स

TN TET 2025 की परीक्षा OMR-आधारित मोड में आयोजित की गई थी. अधिसूचना संख्या 03/2025 के अनुसार, पेपर-I का आयोजन 15 नवंबर, 2025 को और पेपर-II का आयोजन 16 नवंबर, 2025 को किया गया था. यह भी पढ़े: Rajasthan 4th Grade Result 2025 Out: राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित, rssb.rajasthan.gov.in पर ऐसे करें मेरिट चेक

बोर्ड ने 25 नवंबर, 2025 को प्रारंभिक आंसर की जारी की थी, जिस पर उम्मीदवारों से आपत्तियां मांगी गई थीं. विषय विशेषज्ञों की एक समिति ने इन आपत्तियों की गहन जांच की और उसके बाद फाइनल आंसर की तैयार की गई. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि फाइनल आंसर की पर विशेषज्ञों का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य है.

श्रेणीवार क्वालीफाइंग मार्क्स (कट-ऑफ)

28 जनवरी, 2026 को जारी सरकारी आदेश (G.O MS No.23) के अनुसार, विभिन्न श्रेणियों के लिए न्यूनतम क्वालीफाइंग मार्क्स इस प्रकार निर्धारित किए गए हैं:

सामान्य श्रेणी (General): 90 अंक.

BC, BCM, MBC/DNC और PWD: 75 अंक.

SC, SC(A) और ST: 60 अंक.

उम्मीदवारों के डैशबोर्ड पर उनका रिजल्ट स्टेटस "Qualified" (योग्य) या "Not Qualified" (अयोग्य) के रूप में प्रदर्शित किया गया है.

स्कोरकार्ड कैसे डाउनलोड करें?

सफल उम्मीदवार अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए इन चरणों का पालन कर सकते हैं:

शिक्षक भर्ती बोर्ड (TRB) की आधिकारिक वेबसाइट trb.tn.gov.in पर जाएं. होमपेज पर दिए गए 'TN TET 2025 Result/Scorecard' लिंक पर क्लिक करें. एक नई लॉगिन विंडो खुलेगी. अपनी यूजर आईडी (User ID) और पासवर्ड दर्ज करें. सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा. अपने अंक और क्वालीफाइंग स्टेटस की जांच करें. भविष्य के संदर्भ के लिए स्कोरकार्ड का प्रिंटआउट जरूर ले लें.

Important नोट

TRB ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे अपने स्कोरकार्ड की एक प्रति सुरक्षित रखें. हालांकि बोर्ड ने सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया है, लेकिन यदि भविष्य में कोई मानवीय या तकनीकी त्रुटि पाई जाती है, तो बोर्ड के पास उसे सुधारने का अधिकार सुरक्षित है.