Assembly Elections 2026: पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल सहित 5 राज्यों में वोटिंग कब? आज शाम 4 बजे चुनाव आयोग कर सकता है ऐलान
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Assembly Elections 2026: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) आज शाम 4 बजे एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है. इस दौरान आयोग पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों के विस्तृत कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है. चुनाव आयोग की इस आधिकारिक घोषणा के साथ ही इन सभी पांचों राज्यों में 'आदर्श आचार संहिता' (Model Code of Conduct) तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगी.

इन 5 राज्यों में होना है चुनाव

आयोग जिन राज्यों के लिए चुनावी तारीखें घोषित करेगा, उनमें चार राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं. इन राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल मई और जून के बीच समाप्त हो रहा है.

  • पश्चिम बंगाल: कार्यकाल 7 मई को समाप्त.

  • तमिलनाडु: कार्यकाल 10 मई को समाप्त.

  • असम: कार्यकाल 20 मई को समाप्त.

  • केरल: कार्यकाल 23 मई को समाप्त.

  • पुडुचेरी: कार्यकाल 15 जून को समाप्त.

चरणों में हो सकती है वोटिंग

सूत्रों के मुताबिक, पश्चिम बंगाल और असम में सुरक्षा कारणों और भौगोलिक स्थिति को देखते हुए चुनाव कई चरणों में कराए जा सकते हैं. वहीं, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में मतदान एक ही चरण में संपन्न होने की संभावना है. चुनाव आयोग ने हाल ही में इन राज्यों का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था और तैयारियों का जायजा लिया था, जिसके बाद आज अंतिम मुहर लगाई जाएगी.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए आयोग ने केंद्रीय सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की योजना बनाई है. विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में संवेदनशीलता को देखते हुए अधिक संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए जा सकते हैं. मुख्य चुनाव आयुक्त ने पहले ही स्पष्ट किया है कि हिंसा और डराने-धमकाने जैसी गतिविधियों पर आयोग की पैनी नजर रहेगी.

राजनीतिक दलों की बढ़ी हलचल

तारीखों के ऐलान की खबर के बाद से ही राजनीतिक दलों में सरगर्मी तेज हो गई है. पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है, तो वहीं तमिलनाडु में द्रमुक (DMK) और अन्नाद्रमुक (AIADMK) जैसे क्षेत्रीय दलों के बीच सत्ता की जंग देखने को मिलेगी. असम में भाजपा अपनी सत्ता बरकरार रखने की कोशिश करेगी, जबकि केरल में वामपंथी गठबंधन और कांग्रेस नेतृत्व वाले गठबंधन के बीच मुख्य लड़ाई होगी.