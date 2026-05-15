Bihar Govt Transfers 18 IAS Officers: बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, सम्राट चौधरी सरकार ने 18 IAS अधिकारियों का किया तबादला

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Bihar Govt Transfers 18 IAS Officers: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य प्रशासन में बड़ा फेरबदल करते हुए 18 IAS अधिकारियों का तबादला किया है और कई विभागों की जिम्मेदारियां दोबारा सौंपी हैं. सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने और विभागीय कामकाज को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है. Bihar DA Hike News: बिहार के सरकारी कर्मचारियों को CM सम्राट चौधरी बड़ा तोहफा; डीए में 2 प्रतिशत की वृद्धि, 9 लाख लोगों को मिलेगा लाभ

1996 बैच के IAS अधिकारी के. सेंथिल कुमार को गन्ना उद्योग विभाग से हटाकर श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाया गया है. इसके साथ ही उन्हें पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी सौंपी गई है. वहीं, एच.आर. श्रीनिवासन को इस अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है.

मंडल स्तर पर 2000 बैच के IAS अधिकारी प्रेम सिंह मीणा, जो वर्तमान में मुंगेर मंडल के आयुक्त हैं, उन्हें भागलपुर मंडल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.

2001 बैच के IAS अधिकारी राजेश कुमार, जो कोसी प्रमंडल के आयुक्त थे, उनका तबादला कर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) का प्रधान सचिव बनाया गया है.

विभागीय फेरबदल के तहत 2002 बैच के IAS अधिकारी पंकज कुमार पाल को सड़क निर्माण विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है. वहीं, 2006 बैच के अभय कुमार सिंह को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का सचिव बनाया गया है और वह BELTRON का अतिरिक्त प्रभार भी संभालते रहेंगे.

धर्मेंद्र सिंह को सहकारिता विभाग के साथ गन्ना उद्योग विभाग की जिम्मेदारी दी गई है. वहीं, 2007 बैच के दीपक आनंद को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का प्रभारी बनाया गया है.

विनोद सिंह गुंजियाल को शिक्षा, खेल और निर्वाचन विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसके साथ ही डॉ. बी. राजेंद्र को शिक्षा और खेल विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है.

अवनीश Kumar Singh को खान एवं भूविज्ञान विभाग में सचिव-सह-खान आयुक्त नियुक्त किया गया है. साथ ही उन्हें राज्य खनन निगमों की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी गई है.

2010 बैच के IAS अधिकारी हिमांशु कुमार राय, जो वर्तमान में दरभंगा मंडल के आयुक्त हैं, उन्हें अगले आदेश तक कोसी प्रमंडल (सहरसा) के आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.

2011 बैच के IAS अधिकारी हिमांशु शर्मा, जो बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति (JEEViKA) के CEO-सह-राज्य मिशन निदेशक और ग्रामीण विकास विभाग में आयुक्त (स्वरोजगार) के पद पर कार्यरत थे, उन्हें विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग का प्रभारी सचिव बनाया गया है. हालांकि, वह JEEViKA के CEO और आपदा प्रबंधन विभाग में विशेष कार्य पदाधिकारी के अतिरिक्त दायित्व भी संभालते रहेंगे.

इसके बाद पर्यटन विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह को विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है. हालांकि, वे मुख्यमंत्री सचिवालय समेत अन्य जिम्मेदारियां संभालते रहेंगे.

अंशुल कुमार को कोसी और पूर्णिया प्रमंडल की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है. वहीं, युवा अधिकारियों में 2020 बैच के श्रीकांत कुंडलिक खांडेकर और गुंजन सिंह को मुख्यमंत्री सचिवालय में संयुक्त सचिव बनाया गया है. 2021 बैच के शुभम कुमार को पटना में उप विकास आयुक्त-सह-CEO के पद पर नियुक्त किया गया है.

राज्य सरकार के इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल को अनुभवी अधिकारियों को अहम जिम्मेदारियां देकर शासन व्यवस्था को अधिक मजबूत और प्रभावी बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है. माना जा रहा है कि इससे फैसले लेने की प्रक्रिया तेज होगी, विभागों के बीच समन्वय बेहतर होगा और बिहार में प्रशासनिक कार्यक्षमता में सुधार आएगा.