Bangkok Train Accident: थाईलैंड के बैंकॉक में मालगाड़ी ने बस को मारी टक्कर, 8 की मौत, 25 घायल; रोंगटे खड़े कर देने वाला VIDEO आया सामने

Bangkok Train Accident: थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में शनिवार दोपहर एक बड़ा रेल हादसा हो गया. शहर के मध्य इलाके में स्थित एक रेलवे क्रॉसिंग पर तेज रफ्तार मालगाड़ी (Cargo Train) ने यात्रियों से भरी एक सार्वजनिक बस को जोरदार टक्कर मार दी. इस टक्कर के बाद बस में भीषण आग लग गई. स्थानीय आपातकालीन सेवाओं और पुलिस के अनुसार, इस दर्दनाक हादसे में कम से कम 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 25 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.
एयरपोर्ट रेल लिंक स्टेशन के पास हुआ हादसा
प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह दुर्घटना शनिवार दोपहर करीब 3:40 बजे (स्थानीय समयानुसार) अशोक-दिन डेंग रोड पर एयरपोर्ट रेल लिंक के मक्कासन स्टेशन के पास हुई. हादसे के वक्त रेलवे क्रॉसिंग पर कई वाहन खड़े थे. इसी दौरान आ रही मालगाड़ी ने वहां खड़ी नारंगी रंग की सार्वजनिक बस को सामने से टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस ट्रैक पर काफी दूर तक घिसटती चली गई और उसमें अचानक आग लग गई. यह भी पढ़े: Bihar Road Accident: बिहार के सारण में भीषण सड़क हादसा, एनएच-531 पर ट्रक और ऑटो की टक्कर में तीन की मौत
थाईलैंड के बैंकॉक में रेल हादसा
รถเมล์คารางเลยนี่ แล้วไม้ดั้นด็ยังไม่ได้เอาลงเพราะติดรถปะ แล้วคนบนรถเมล์บาดเจ็ลเสียชีวิตเยอะมากอะ หดหู่ https://t.co/2K1ZJYW2e7
— ⋆ ɴ ᴀ ɴ ⋆ 재프 ♡ (@nansupapo_rn) May 16, 2026
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
इस भयावह घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि मालगाड़ी की टक्कर के बाद न केवल बस क्षतिग्रस्त हुई, बल्कि आसपास खड़ी कई कारें और मोटरसाइकिलें भी इसकी चपेट में आ गईं. टक्कर के प्रभाव से कई मोटरसाइकिल चालक सड़क पर गिर गए. बस में आग लगने के बाद आसमान में काले धुएं का गुबार उठता देखा गया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई.
राहत एवं बचाव कार्य जारी
घटना की सूचना मिलते ही फया थाई फायर स्टेशन और इरावन मेडिकल सेंटर की राहत टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं. दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद बस में लगी आग पर काबू पाया. इसके बाद बचाव दल ने पूरी तरह जल चुकी बस के भीतर से शवों और फंसे हुए घायलों को बाहर निकाला. थाईलैंड के उप परिवहन मंत्री सिरिपोंग अंकासकुलकियत ने घटनास्थल का दौरा कर पुष्टि की कि सभी शव बस के भीतर से बरामद किए गए हैं.
हादसे के कारणों की जांच शुरू
इस दुर्घटना के कारण इलाके में काफी समय तक यातायात पूरी तरह बाधित रहा. पुलिस और रेलवे अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या बस रेलवे ट्रैक पर फंस गई थी या फिर क्रॉसिंग पर लगे सुरक्षा बैरियर (सिग्नल) सही समय पर नीचे नहीं गिरे थे. घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां कुछ की हालत नाजुक बनी हुई है.