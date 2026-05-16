KKR vs GT, IPL 2026 60th Match Live Score Update: ईडन गार्डन स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम गुजरात टाइटंस के बीच खेला जा रहा हैं रोमांचक मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

गुजरात टाइटंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Kolkata Knight Riders vs Gujarat Titans, TATA Indian Premier League 2026 60th Match Live Scorecard Update: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 60वां मुकाबला आज यानी 16 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम गुजरात टाइटंस (KKR vs GT) के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलकाता (Kolkata) के ईडन गार्डन स्टेडियम (Eden Gardens Stadium) में खेला जा रहा हैं. गुजरात टाइटंस ने इस सीजन में अब तक 12 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 8 मैच में जीत और 4 में हार का सामना किया है. वहीं, कोलकाता नाइट राइडर्स ने 10 मैच खेले हैं, जिसमें 4 मुकाबलों में जीत और 6 में हार मिली है. दोनों टीमों की नजर इस मुकाबले को जीतकर प्लेऑफ की रेस में अपनी स्थिति मजबूत करने पर होगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स की अगुवाई अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) कर रहे हैं. जबकि, गुजरात टाइटंस की कमान शुभमन गिल (Shubman Gill) के कंधों पर है. यह भी पढ़ें: LSG vs CSK, IPL 2026 59th Match Winner Prediction: इकाना स्टेडियम में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 60वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स अपने घरेलू मैदान पर जीत दर्ज करना चाहेगी. टीम ने अब तक 10 मुकाबलों में 4 जीत हासिल की है, जबकि 6 में हार का सामना किया है. ऐसे में यह मुकाबला टीम के लिए काफी अहम होगा. दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस ने 12 में से 8 मैच जीते हैं और 4 मुकाबलों में हार झेली है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बेहद कांटे का हो सकता है. गुजरात टाइटंस की टीम भी जीत दर्ज कर अंक तालिका में अपनी स्थिति और मजबूत करना चाहेगी.

कोलकाता नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम बनाम गुजरात टाइटंस क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Kolkata Knight Riders Cricket Team vs Gujarat Titans Cricket Team Match Scorecard)

आईपीएल इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 6 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें गुजरात टाइटंस ने 4 मैच जीते हैं, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स को 1 मुकाबले में जीत मिली है. एक मैच बेनतीजा रहा था. ऐसे में आंकड़ों के अनुसार गुजरात टाइटंस का पलड़ा भारी नजर आता है. कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में फिन एलन, रिंकू सिंह और कैमरून ग्रीन जैसे बल्लेबाज मौजूद हैं. वहीं गेंदबाजी में सुनील नारायण और कार्तिक त्यागी अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस की टीम में शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जोस बटलर जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, जो मैच का रुख बदल सकते हैं. गेंदबाजी में राशिद खान और कागिसो रबाडा टीम को मजबूती देते हैं.

नोट: कोलकाता नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम बनाम गुजरात टाइटंस क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.