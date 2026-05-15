NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में CBI की बड़ी कार्रवाई, मास्टरमाइंड गिरफ्तार
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NEET-UG 2026 Examination Paper Leak Case: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने NEET-UG 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मामले के कथित मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है. CBI के अनुसार आरोपी की पहचान पी.वी. कुलकर्णी के रूप में हुई है, जो केमिस्ट्री लेक्चरर है और NTA की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल था. जांच में सामने आया कि उसे प्रश्नपत्रों तक पहुंच हासिल थी.

CBI ने बताया कि अप्रैल 2026 के अंतिम सप्ताह में कुलकर्णी ने एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे की मदद से कई छात्रों को इकट्ठा किया था. मनीषा वाघमारे को CBI ने 14 मई 2026 को गिरफ्तार किया था. आरोप है कि पुणे स्थित अपने घर पर कुलकर्णी ने छात्रों के लिए विशेष कोचिंग क्लास चलाई थी.

जांच एजेंसी के मुताबिक इन क्लासों के दौरान कुलकर्णी ने छात्रों को प्रश्न, विकल्प और उनके सही उत्तर डिक्टेट किए थे. छात्रों ने इन्हें अपनी नोटबुक में लिखा था. बाद में ये सभी प्रश्न NEET-UG 2026 की 3 मई 2026 को आयोजित परीक्षा के वास्तविक प्रश्नपत्र से पूरी तरह मेल खाते पाए गए.

CBI के अनुसार अब तक जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे और अहिल्यानगर से कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. इनमें से 5 आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें विस्तृत पूछताछ के लिए 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया.

वहीं, बाकी 2 आरोपियों को पुणे की अदालत में ट्रांजिट रिमांड के लिए पेश किया जा रहा है, जिसके बाद उन्हें दिल्ली कोर्ट लाया जाएगा.