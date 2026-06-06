Karnataka Politics: कर्नाटक कांग्रेस का इस्तीफा विवाद सुलझने के आसार; सीएम डीके शिवकुमार और नाराज मंत्री रामलिंगा रेड्डी के बीच देर रात हुई लंबी बैठक

डीके शिवकुमार (Photo Credits: IANS)

बेंगलुरु, 6 जून (आईएएनएस): कर्नाटक कांग्रेस सरकार (Karnataka Congress Government) में कैबिनेट मंत्री के इस्तीफे की घोषणा से उपजे राजनीतिक गतिरोध को सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार (Chief Minister D.K. Shivakumar) ने देर रात नाराज वरिष्ठ नेता से लंबी बातचीत की है. बेंगलुरु से आठ बार के विधायक और वर्तमान जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी (Water Resources Minister Ramalinga Reddy) ने शनिवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के साथ हुई सकारात्मक चर्चा के बाद उन्हें इस मामले के जल्द समाधान का आश्वासन मिला है. दोनों नेताओं के बीच यह अहम मुलाकात शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात को बेंगलुरु के एक निजी होटल में हुई, जो करीब दो घंटे तक चली. यह भी पढ़ें: Karnataka Congress crisis: कर्नाटक कांग्रेस में बढ़ा असंतोष, मंत्री केएच मुनियप्पा ने खाद्य विभाग का कार्यभार लेने से किया इनकार

पोर्टफोलियो आवंटन को लेकर उपजा था विवाद

इस पूरे राजनीतिक विवाद की पृष्ठभूमि शुक्रवार को तब तैयार हुई जब कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने अचानक राज्य मंत्रिमंडल से अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी. रेड्डी ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार 'बेंगलुरु अर्बन' (बेंगलुरु शहरी) पोर्टफोलियो के आवंटन को लेकर अपने पुराने वादे से पीछे हट गए हैं. इस महत्वपूर्ण विभाग को न मिलने से नाराज होकर उन्होंने कैबिनेट छोड़ने का फैसला किया था, जिससे राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई थी.

शनिवार को जब मीडिया ने मंत्री रेड्डी से पूछा कि क्या वे अपना इस्तीफा वापस लेंगे, तो उन्होंने सधे हुए अंदाज में कहा, “देखिए, मुख्यमंत्री और मैंने इस विषय पर विस्तार से चर्चा की है. अब इंतजार करते हैं और देखते हैं कि चीजें आगे कैसा मोड़ लेती हैं. वह मुझसे रात 11 बजे मिले थे, हमने साथ में डिनर किया और वह रात 1 बजे वहां से रवाना हुए.” रेड्डी ने यह भी स्पष्ट किया कि इस दौरान मुख्यमंत्री के अलावा कांग्रेस के किसी अन्य नेता ने अब तक उनसे संपर्क नहीं किया है.

सीएम शिवकुमार बोले- 'यह एक पारिवारिक मुद्दा है'

देर रात होटल में हुई बैठक के बाद मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने रामलिंगा रेड्डी की मौजूदगी में मीडिया को संबोधित किया और साफ किया कि कर्नाटक कांग्रेस के भीतर के सभी आंतरिक मुद्दों को पार्टी के अंदर ही सुलझा लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी नेता एक परिवार की तरह हैं और आपसी मतभेदों को बातचीत के जरिए दूर कर लिया जाएगा.

मुख्यमंत्री ने कहा, “यह एक पारिवारिक मुद्दा है और हम इसे आपस में सुलझा लेंगे. मैं मुख्यमंत्री हूं और वह मंत्री हैं, लेकिन इसके साथ ही हम सभी पुराने दोस्त हैं. रामलिंगा रेड्डी पार्टी के बेहद वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने बेंगलुरु में पार्टी को मजबूत करने और इसके विकास के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.” हालांकि, जब उनसे पूछा गया कि क्या रेड्डी इसी विभाग में बने रहेंगे या पोर्टफोलियो बदला जाएगा, तो शिवकुमार ने अंदरूनी चर्चाओं को सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया. यह भी पढ़ें: कर्नाटक सरकार में बड़ा सियासी धमाका: शपथ लेने के महज 2 दिन बाद मंत्री रामलिंगा रेड्डी का इस्तीफा, पोर्टफोलियो आवंटन पर जताई गहरी नाराजगी (Watch Video)

पार्टी आलाकमान सक्रिय; सुरजेवाला कर सकते हैं मुलाकात

पार्टी के भीतर चल रहे इस घटनाक्रम को एक सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया बताते हुए मुख्यमंत्री शिवकुमार ने प्रकृति का उदाहरण दिया. उन्होंने कहा, “यह सब राजनीति में चलता रहता है. बारिश, तूफान, बिजली का कड़कना, सूर्योदय और सूर्यास्त होना सब प्राकृतिक बदलाव हैं. उनके और हमारे बीच कुछ गलतफहमी (Miscommunication) हुई थी, जिसे हम जल्द ही ठीक कर लेंगे. उनके पार्टी छोड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता.”

इस बीच, कांग्रेस आलाकमान भी इस विवाद को लेकर पूरी तरह सक्रिय हो गया है. सूत्रों के अनुसार, एआईसीसी (AICC) महासचिव और कर्नाटक के पार्टी प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला जल्द ही बेंगलुरु का दौरा कर सकते हैं. वे नाराज मंत्री रामलिंगा रेड्डी से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर उन्हें मनाने और मामले का अंतिम निपटारा करने का प्रयास करेंगे ताकि सरकार की स्थिरता और छवि पर कोई विपरीत असर न पड़े.