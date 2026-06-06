Mumbai Water Crisis: मुंबई में कल से पानी के टैंकरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल; सोसायटियों, अस्पतालों और उद्योगों पर मंडराया जल संकट
मुंबई वॉटर टैंकर हड़ताल (Photo Credits: File Image)

मुंबई, 6 जून: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई (Mumbai) के निवासियों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए एक बेहद चिंताजनक खबर सामने आई है. मुंबई में रविवार, 7 जून 2026 की मध्यरात्रि (रात 12 बजे) से पानी के निजी टैंकरों (Private Water Tankers) की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू होने जा रही है. मुंबई वॉटर टैंकर एसोसिएशन (MWTA) ने पूरे शहर में पानी के परिवहन और आपूर्ति से जुड़ी सेवाओं को अनिश्चितकाल के लिए बंद करने की घोषणा की है. इस बड़े फैसले के कारण मुंबई की लाखों आबादी, बहुमंजिला हाउसिंग सोसायटियों, बड़े अस्पतालों, वाणिज्यिक परिसरों और औद्योगिक इकाइयों पर पानी का गंभीर संकट मंडराने लगा है, जो अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए पूरी तरह निजी वॉटर टैंकरों पर निर्भर हैं. यह भी पढ़ें: Thane Water Cut: ठाणे में 24 घंटे की पानी कटौती; 4 जून से मुंब्रा, दिवा और कलवा सहित कई इलाकों में बंद रहेगी सप्लाई, टीएमसी ने जारी किया अलर्ट

क्यों बुलाई गई है पानी के टैंकरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल?

मुंबई वॉटर टैंकर एसोसिएशन के पदाधिकारियों के अनुसार, यह देशव्यापी नहीं बल्कि क्षेत्रीय स्तर पर प्रशासनिक नियमों के विरोध में उठाया गया कदम है. एसोसिएशन का आरोप है कि सेंट्रल ग्राउंड वॉटर अथॉरिटी (CGWA) द्वारा भूजल (Groundwater) के दोहन और वितरण को लेकर बनाए गए कड़े नियमों को मुख्य रूप से केवल 'मुंबई डिवीजन' में ही जबरन और चुनिंदा तरीके से लागू किया जा रहा है.

संगठन का कहना है कि इन सख्त नियमों के कारण टैंकर ऑपरेटरों, बोरवेल मालिकों, रिंग-वेल ऑपरेटरों, आरओ (RO) प्लांट संचालकों और पानी के सामान्य सप्लायर्स के सामने अपना कानूनी और व्यावसायिक संचालन जारी रखने में बेहद गंभीर व्यावहारिक चुनौतियां खड़ी हो गई हैं. इसी दबाव के विरोध में ऑपरेटरों ने तब तक सेवाएं ठप रखने का निर्णय लिया है, जब तक प्रशासन इसका कोई व्यावहारिक और न्यायसंगत समाधान नहीं निकाल लेता.

8 दशकों पुराना है नेटवर्क; इन क्षेत्रों पर पड़ेगा सबसे बुरा असर

मुंबई में निजी वॉटर टैंकर उद्योग का इतिहास नया नहीं है, बल्कि यह पिछले आठ दशकों (80 से अधिक वर्षों) से मुंबई नगर निगम (BMC) की जलापूर्ति व्यवस्था के एक मजबूत पूरक नेटवर्क के रूप में काम कर रहा है. विशेष रूप से मुंबई के उन उपनगरीय इलाकों (Suburbs) में जहाँ नगर निगम के पानी की आपूर्ति अनियमित या कम दबाव से होती है, वहां हजारों आवासीय परिसर, निर्माणाधीन साइटें, बड़े होटल, रेस्तरां, स्वास्थ्य सुविधाएं और विनिर्माण इकाइयां अपनी दैनिक जरूरतों के लिए पूरी तरह टैंकरों पर ही आश्रित हैं.

इस अनिश्चितकालीन हड़ताल का सबसे सीधा और गंभीर असर मुंबई की उपनगरीय हाउसिंग सोसायटियों पर पड़ेगा, जहां नगर निगम के पानी के कोटे के अलावा रोजाना दर्जनों टैंकरों से पानी की कमी को पूरा किया जाता है. इसके अतिरिक्त, यदि यह हड़ताल लंबे समय तक खिंचती है, तो अस्पतालों में मरीजों की देखभाल, स्कूलों के संचालन और औद्योगिक क्षेत्रों में विनिर्माण कार्य पूरी तरह ठप होने का जोखिम पैदा हो जाएगा.

प्रशासनिक हस्तक्षेप की मांग; मानसून से ठीक पहले बढ़ा संकट

यह संकट ऐसे समय में सामने आया है जब मुंबई में मानसून की दस्तक होने वाली है, लेकिन इसके बावजूद शहर के कई हिस्सों में अभी भी पानी की भारी किल्लत बनी हुई है. निजी टैंकरों की इस अचानक तालाबंदी से स्थिति एक पूर्ण जल संकट (Water Crisis) का रूप ले सकती है.

मुंबई वॉटर टैंकर एसोसिएशन ने नागरिकों को होने वाली इस भारी असुविधा पर खेद व्यक्त किया है, लेकिन साथ ही महाराष्ट्र सरकार और संबंधित अधिकारियों से मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने की अपील की है. एसोसिएशन का कहना है कि सरकार को तुरंत उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए ताकि शहर को एक बड़े मानवीय और आर्थिक संकट से बचाया जा सके. फिलहाल इस मामले में स्थानीय प्रशासन या राज्य सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.