EPF Nomination Rules: क्या कोई अविवाहित कर्मचारी अपने भाई या बहन को बना सकता है पीएफ का नॉमिनी? जानें EPFO के नियम

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Photo Credits: File Image)

नई दिल्ली, 6 जून: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees' Provident Fund Organisation) (EPFO) अपने सदस्यों को भविष्य निधि (Provident Fund) (PF) और पेंशन लाभों के लिए लाभार्थियों को नामांकित करने की अनुमति देता है, ताकि किसी कर्मचारी की असामयिक मृत्यु की स्थिति में उसकी संचित बचत कानूनी उत्तराधिकारियों को सुचारू रूप से हस्तांतरित की जा सके. हालांकि, ईपीएफओ के ये नामांकन नियम सदस्य की वैवाहिक और पारिवारिक स्थिति के आधार पर भिन्न होते हैं. पीएफ अंशदाताओं के बीच अक्सर यह सवाल पूछा जाता है कि क्या एक अविवाहित कर्मचारी अपने सगे भाई या बहन को पीएफ का नॉमिनी बना सकता है? ईपीएफओ के आधिकारिक दिशानिर्देशों के अनुसार, इसका उत्तर 'हां' है, लेकिन इसके साथ कुछ महत्वपूर्ण शर्तें और कानूनी नियम जुड़े हुए हैं. यह भी पढ़ें: EPFO Interest Update: जानें आपके खाते में कब क्रेडिट होगा 8.25% ईपीएफ ब्याज; सब्सक्राइबर्स के लिए जरूरी जानकारी

क्या कहता है ईपीएफ योजना 1952 का पैराग्राफ 61(4)?

कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैराग्राफ 61(4) के प्रावधानों के अनुसार, यदि कोई सदस्य नामांकन दाखिल करते समय 'बिना परिवार' (वैधानिक रूप से अविवाहित और आश्रितों से मुक्त) का है, तो वह अपनी इच्छा से किसी भी व्यक्ति को नामांकित करने के लिए स्वतंत्र है.

इसका सीधा अर्थ यह है कि एक अविवाहित कर्मचारी, जिसका कोई जीवनसाथी या बच्चा नहीं है, वह अपने भविष्य निधि लाभों के लिए अपने भाई, बहन, किसी मित्र या किसी अन्य व्यक्ति को कानूनी तौर पर नॉमिनी बना सकता है.

विवाह के बाद स्वतः ही निरस्त हो जाता है पुराना नामांकन

ईपीएफओ के नियमों में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब कर्मचारी की पारिवारिक स्थिति बदलती है. नियमावली के मुताबिक, यदि कोई अविवाहित सदस्य बाद में विवाह कर लेता है या उसके बच्चे हो जाते हैं (जिससे उसका एक विधिक परिवार बन जाता है), तो उसके द्वारा अविवाहित रहते समय किया गया पिछला नामांकन स्वतः ही पूरी तरह अमान्य (Invalid) हो जाता है.

ऐसी स्थिति में, कर्मचारी को अपने नए परिवार के एक या अधिक पात्र सदस्यों के पक्ष में एक नया और ताजा नामांकन (Fresh Nomination) अनिवार्य रूप से जमा करना होता है.

ईपीएफओ की परिभाषा में 'परिवार' का दायरा

ईपीएफओ ने कानूनी रूप से "परिवार" को परिभाषित किया है, जिसमें पति या पत्नी, बच्चे, आश्रित माता-पिता और पति/पत्नी के आश्रित माता-पिता शामिल होते हैं। विवाहित सदस्यों के लिए ईपीएफ रिकॉर्ड में अपने जीवनसाथी का नाम जोड़ना अनिवार्य है, भले ही वे उन्हें प्राथमिक पीएफ नॉमिनी न बनाना चाहें.

पुरुष सदस्यों के लिए पात्र नॉमिनी: पत्नी, बच्चे, आश्रित माता-पिता, मृत बेटे की विधवा और पोते-पोतियां.

पत्नी, बच्चे, आश्रित माता-पिता, मृत बेटे की विधवा और पोते-पोतियां. महिला सदस्यों के लिए पात्र नॉमिनी: पति, बच्चे, आश्रित माता-पिता, पति/पत्नी के आश्रित माता-पिता, मृत बेटे की विधवा और पोते-पोतियां.

यही सिद्धांत कर्मचारी पेंशन योजना (EPS), 1995 के तहत मिलने वाले पेंशन लाभों पर भी लागू होता है। ईपीएस के पैराग्राफ 16(5)(a) के अनुसार, एक सदस्य जो अविवाहित है या जिसका कोई जीवित जीवनसाथी या पात्र बच्चा नहीं है, वह पेंशन संबंधी लाभ प्राप्त करने के लिए अपने भाई-बहन सहित किसी भी व्यक्ति को नामांकित कर सकता है. यह भी पढ़ें: EPFO Interest Payment Delay: PF खातों में कब जमा होगा 8.25% ब्याज? जानें ताजा अपडेट और बैलेंस चेक करने का तरीका

ई-नॉमिनेशन की प्रक्रिया और ईपीएफ के अन्य वित्तीय लाभ

ईपीएफ सदस्य अपने नामांकन को पारंपरिक रूप से 'फॉर्म 2' के माध्यम से या ईपीएफओ पोर्टल पर उपलब्ध आधुनिक 'ई-नॉमिनेशन' (e-nomination) सुविधा का उपयोग करके डिजिटल रूप से जमा कर सकते हैं. इस ऑनलाइन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सदस्य के पास एक सत्यापित यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) होना चाहिए, और इसका प्रमाणीकरण आधार-लिंक्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त होने वाले ओटीपी (OTP) के माध्यम से किया जाता है.

नामांकन सुरक्षा के अतिरिक्त, ईपीएफ वर्तमान में भारत की सबसे लोकप्रिय सेवानिवृत्ति बचत योजनाओं में से एक बनी हुई है. पुरानी कर व्यवस्था के तहत आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत प्रतिवर्ष ₹1.5 लाख तक के कर्मचारी योगदान पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है. इसके साथ ही, ईपीएफ जमा पर वर्तमान में 8.25% की आकर्षक ब्याज दर प्रदान की जा रही है। किसी भी कानूनी जटिलता से बचने और अपने परिवार को वित्तीय सुरक्षा देने के लिए इन नियमों को समय पर अपडेट रखना बेहद आवश्यक है.