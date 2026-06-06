Pune Viral Video: पुणे के मंदिर मेले से खरीदी चादर, धोने के बाद निकला 'Made in Pakistan' का टैग; पुलिस जांच में जुटी

मेड इन पाकिस्तान टैग चादर (Photo Credits: X)

पुणे, 6 जून: महाराष्ट्र (Maharashtra) के पुणे शहर (Pune City) से सटे पिंपरी-चिंचवड़ इलाके (Pimpri-Chinchwad Areas) में एक अनोखा और विवादित मामला सामने आया है. यहाँ एक स्थानीय महिला द्वारा सोशल मीडिया (Social Media) पर साझा किया गया एक वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें उसने दावा किया है कि एक स्थानीय धार्मिक मेले से खरीदी गई बेडशीट (चादर) को घर पर धोने के बाद उस पर 'Made in Pakistan' (पाकिस्तान में निर्मित) का गुप्त लेबल निकल आया. इस सनसनीखेज खुलासे के बाद स्थानीय नागरिकों में आक्रोश है, जिसके चलते पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस प्रशासन ने मामले की आधिकारिक और विस्तृत जांच शुरू कर दी है. यह भी पढ़ें: पुणे में भारतीय सेना के डॉक्टरों का कमाल: 9 महीने के मासूम के फेफड़े से निकाला नुकीले तारों वाला LED बल्ब, बचाई जान (See Pics)

धोने के बाद सामने आया 'मेड इन पाकिस्तान' का टैग

यह पूरा मामला पुणे के चिंचवड़ क्षेत्र का है. पीड़ित महिला के अनुसार, उसने चिंचवड़ स्थित प्रसिद्ध मोरया गोसावी मंदिर (Morya Gosavi Temple) के पास संकष्टी चतुर्थी उत्सव के दौरान लगे एक पारंपरिक मेले से एक वेंडर (फेरीवाले) से यह चादर खरीदी थी. महिला का कहना है कि जब उसने चादर खरीदी थी, तब उसमें कुछ भी असामान्य या संदिग्ध दिखाई नहीं दे रहा था.

हालांकि, जब उसने घर ले जाकर चादर को पहली बार धोया, तो कपड़े के भीतर छिपी या सिलाई में दबी एक गुप्त टैग पट्टी बाहर निकल आई, जिस पर स्पष्ट अक्षरों में "Made in Pakistan" लिखा हुआ था. इस अजीबोगरीब खोज से हैरान होकर महिला ने इस घटना का एक वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया. वीडियो में उसने सवाल उठाया कि महाराष्ट्र के एक स्थानीय धार्मिक मेले में पाकिस्तानी उत्पाद कैसे और किसके माध्यम से बेचे जा रहे हैं.

पुणे की महिला को बेडशीट पर ‘मेड इन पाकिस्तान’ का टैग मिला

पुलिस ने गठित की विशेष टीम; नगर निगम को लिखा पत्र

वीडियो के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल होने और नेटिजन्स के बीच व्यापक चर्चा का विषय बनने के बाद, पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस हरकत में आई. वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर इस मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस की एक विशेष टीम (Special Team) का गठन किया गया है। यह टीम अब चादर की मूल उत्पत्ति, उसके स्थानीय थोक सप्लायर और वितरक नेटवर्क की पहचान करने में जुट गई है.

इसके साथ ही, पुलिस प्रशासन ने पिंपरी-चिंचवड़ नगर निगम (PCMC) को भी एक आधिकारिक पत्र लिखा है. इस पत्र के माध्यम से पुलिस ने नगर निगम से आग्रह किया है कि यदि जांच के दौरान मेले में दुकान लगाने वाले वेंडर्स या लाइसेंस धारकों की ओर से किसी भी प्रकार के नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो उनके खिलाफ तत्काल प्रशासनिक कार्रवाई की जाए. पुलिस अब पूरी सप्लाई चेन को खंगालने और लेबल की प्रामाणिकता की जांच करने की तैयारी कर रही है.

छत्रपति संभाजीनगर में भी सामने आया था ऐसा ही मामला

यह घटना इसलिए भी सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासन के लिए चिंता का विषय बन गई है क्योंकि हाल ही में महाराष्ट्र के ही छत्रपति संभाजीनगर (पुराना नाम औरंगाबाद) जिले में भी ऐसा ही एक मामला देखने को मिला था. वहां पुलिस ने स्थानीय बाजारों में "Made in Pakistan" लेबल वाले कॉस्मेटिक (सौंदर्य प्रसाधन) उत्पादों को अवैध रूप से बेचने के आरोप में तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था.

इस पृष्ठभूमि को देखते हुए, पुणे पुलिस अब इस बात की बारीकी से पड़ताल कर रही है कि क्या यह चादर कानूनी तौर पर आयात की गई थी, इसकी री-लेबलिंग की गई थी, अथवा इसे किसी अनधिकृत और गुप्त वितरण चैनल के जरिए स्थानीय बाजार में खपाया गया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रयोगशाला की जांच और प्राथमिक साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी.