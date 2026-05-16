Hyderabad Train Fire: हैदराबाद में बड़ा रेल हादसा टला, नामपल्ली स्टेशन पर खड़ी जयपुर एक्सप्रेस के AC कोच में लगी आग (Watch Video)
Hyderabad Train Fire

 Hyderabad Train Fire: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के नामपल्ली रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार शाम एक बड़ा ट्रेन हादसा होने से बच गया. स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ी ट्रेन संख्या 12720 हैदराबाद-जयपुर एक्सप्रेस के एक एयर-कंडीशंड (AC) कोच में अचानक आग लग गई. घटना के समय ट्रेन प्लेटफॉर्म पर ही रुकी हुई थी, जिसके कारण समय रहते राहत कार्य शुरू किया जा सका. इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) पर भी तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में ट्रेन की बोगी से धुएं का गुबार और आग की लपटें उठती हुई साफ देखी जा सकती हैं.  यह भी पढ़े:  Tata-Ernakulam Train Fire Video: आंध्र प्रदेश में रेल हादसा, टाटा-एर्नाकुलम एक्सप्रेस के 2 बोगियों में लगी भीषण आग, 1 यात्री की मौत

हैदराबाद में बड़ा रेल हादसा टला

AC कोच B1 में भड़की आग

अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, यह आग ट्रेन के थ्री-टियर एसी कोच, बोगी नंबर B1 में लगी. ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी और रवाना होने की तैयारी में थी, तभी अचानक बोगी से धुआं निकलने लगा. देखते ही देखते आग की लपटें तेज हो गईं. गनीमत यह रही कि आग पूरी ट्रेन में फैलने से पहले ही उस पर काबू पाने के प्रयास शुरू कर दिए गए.

दमकल विभाग की त्वरित कार्रवाई

फायर कंट्रोल रूम को शाम करीब 6:40 बजे इस घटना की आपातकालीन सूचना मिली. सूचना मिलते ही नीलोफर आउटपोस्ट से दमकल की गाड़ियां और गवलीगुड़ा से वॉटर बाउज़र तुरंत मौके पर भेजे गए. अग्निशमन सेवा के जवानों ने मुस्तैदी दिखाते हुए तुरंत मोर्चा संभाला और कुछ ही समय में आग पर पूरी तरह काबू पा लिया.

कोई हताहत नहीं, सुरक्षित रहे यात्री

रेलवे अधिकारियों द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, इस अग्निकांड में कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ है और न ही किसी की जान गई है. आग लगने के तुरंत बाद सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत आस-पास के इलाके और बोगियों को खाली करा लिया गया था. रेलवे का तकनीकी स्टाफ और सुरक्षा बल तुरंत मौके पर पहुंच गए थे.

जांच और तकनीकी वजहों पर ध्यान

शुरुआती अनुमानों के अनुसार, आग लगने का कारण एसी यूनिट में शॉर्ट-सर्किट होना माना जा रहा है, हालांकि रेलवे प्रशासन ने घटना के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच के आदेश दे दिए हैं. प्रभावित बोगी को ट्रेन से अलग कर दिया गया है ताकि परिचालन को सुचारू रूप से बहाल किया जा सके.