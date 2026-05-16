Bank Holiday Today, May 16, 2026? क्या आज शनिवार 16 मई 2026 को बैंक खुले हैं या बंद? जानें RBI के नियम

Bank Holiday Today, May 16, 2026? अगर आप इस वीकेंड बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम निपटाने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि आज यानी शनिवार, 16 मई 2026 को बैंक खुले हैं या बंद. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के आधिकारिक नियमों और छुट्टियों की सूची के अनुसार, आज देश भर के अधिकांश राज्यों में बैंक पूरी तरह से खुले रहेंगे और सामान्य दिनों की तरह कामकाज होगा.

अक्सर लोगों में शनिवार को बैंक की छुट्टी को लेकर असमंजस रहता है. आइए जानते हैं कि आज बैंकों के खुले रहने की मुख्य वजह क्या है. यह भी पढ़े: Bank Holiday Today, May 1: लेबर डे और महाराष्ट्र दिवस पर आज बैंक खुले हैं या बंद? RBI हॉलिडे लिस्ट में जानें पूरा अपडेट

तीसरा शनिवार होने के कारण खुले रहेंगे बैंक

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, भारत में सभी सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंक हर महीने के केवल दूसरे (2nd) और चौथे (4th) शनिवार को बंद रहते हैं. इसके अलावा, जिस महीने में पांचवां शनिवार आता है, उस दिन भी बैंक खुले रहते हैं.

चूंकि आज 16 मई 2026 महीने का तीसरा शनिवार (3rd Saturday) है, इसलिए नियमों के तहत आज बैंकों में छुट्टी नहीं है. ग्राहक नकद जमा, निकासी, चेक क्लीयरेंस और पासबुक अपडेट जैसी सभी सेवाओं के लिए अपनी नजदीकी बैंक शाखाओं में जा सकते हैं.

कोई राष्ट्रव्यापी अवकाश नहीं

16 मई 2026 को देश भर में किसी भी तरह का राष्ट्रीय या बड़ा क्षेत्रीय त्योहार नहीं है. हालांकि, आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार, कुछ छुट्टियां अलग-अलग राज्यों के स्थानीय त्योहारों या विशेष अवसरों पर निर्भर करती हैं, लेकिन आज ऐसी कोई विशेष क्षेत्रीय छुट्टी भी अनुसूचित नहीं है. इसलिए देश के लगभग सभी हिस्सों में सामान्य बैंकिंग संचालन की उम्मीद है.

ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी बड़े काम के लिए घर से निकलने से पहले अपनी स्थानीय बैंक शाखा के परिचालन समय की पुष्टि जरूर कर लें.

डिजिटल बैंकिंग सेवाएं रहेंगी चालू

यदि किसी क्षेत्र में स्थानीय कारणों से बैंक बंद भी होते हैं, तो भी ग्राहकों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है. बैंकों की सभी डिजिटल और ऑनलाइन सेवाएं चौबीसों घंटे चालू रहती हैं.

उपभोक्ता मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम (ATM) से नकद निकासी और यूपीआई (UPI) के जरिए डिजिटल लेनदेन बिना किसी रुकावट के कर सकते हैं. इसके अलावा, बैंक की वेबसाइटों के माध्यम से फॉर्म 26AS डाउनलोड करने जैसी ऑनलाइन टैक्स सेवाएं भी हमेशा की तरह उपलब्ध रहेंगी.