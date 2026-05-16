Sasaram Swing Collapse Video: बिहार के सासाराम में डिज़नीलैंड मेले में बड़ा हादसा, झूला टूटने से कई महिलाएं और बच्चे घायल; चीख-पुकार का वीडियो आया सामने

(Photo Credits ANI)

Sasaram Swing Collapse Video: बिहार के रोहतास जिले के सासाराम में शुक्रवार (15 मई) की शाम एक बड़ा हादसा हो गया. यहां आयोजित डिज़नीलैंड मेले में एक बड़ा झूला अचानक तकनीकी खराबी के कारण टूटकर गिर गया. इस दुर्घटना में झूले पर सवार कई महिलाएं, बच्चे और अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. यह घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पायलट बाबा आश्रम के पास लगे घने भीड़ वाले मेला मैदान में हुई, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

हादसे का एक भयानक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) पर भी तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि झूला चलते-चलते अचानक अनियंत्रित होकर अपनी धुरी से अलग हो जाता है, जिससे उस पर बैठे लोग नीचे गिर जाते हैं. यह भी पढ़े: Swing Ride Collapse Video: कुशीनगर के चैत बरनी मेले में बड़ा हादसा, झूला टूटने से कई लोग घायल; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

सासाराम में बड़ा हादसा

तेज रफ्तार के दौरान अक्ष से अलग हुआ झूला

चश्मदीदों और स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, यह हादसा उस समय हुआ जब मेला मैदान में शाम के वक्त भारी भीड़ थी और लोग मनोरंजन के लिए इकट्ठा हुए थे. झूला काफी तेज रफ्तार में चल रहा था, तभी अचानक वह डगमगाया और अपने मुख्य अक्ष (धुरी) से टूटकर सीधे जमीन पर आ गिरा. झूले के गिरते ही चीख-पुकार मच गई और मेले में भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई.

स्थानीय लोगों ने शुरू किया बचाव कार्य

हादसा होते ही स्थानीय निवासी और मेले के आयोजक तुरंत मदद के लिए दौड़े और मलबे में फंसे व घायल लोगों को बाहर निकालना शुरू किया. सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाने की पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और बचाव कार्य में शामिल होकर भीड़ को नियंत्रित किया. सभी घायलों को तुरंत एम्बुलेंस और स्थानीय वाहनों की मदद से सासाराम के सदर अस्पताल ले जाया गया.

घायलों की स्थिति और डॉक्टर का बयान

सदर अस्पताल के डॉक्टरों के अनुसार, घायलों में अधिकांश महिलाएं और बच्चे शामिल हैं. घायलों में 10 वर्षीय धीरज कुमार, 32 वर्षीय श्वेता सिंह और सीमा देवी की पहचान की गई है, जिनका इलाज सदर अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है. इसके अलावा कई अन्य लोगों को मामूली चोटें आई हैं.

डॉक्टर का बयान

#WATCH | Sasaram, Bihar | Dr Manish Kumar says, "Some children and women sustained injuries following an accident at Disneyland. They are currently undergoing treatment at the Sadar Hospital..." pic.twitter.com/9ZZUTBMDq0 — ANI (@ANI) May 15, 2026

अस्पताल के डॉक्टर मनीष कुमार ने घटना और घायलों की स्थिति की जानकारी देते हुए कहा, "डिज़नीलैंड मेले में हुए हादसे के बाद कुछ बच्चों और महिलाओं को चोटें आई हैं. वे सभी वर्तमान में सदर अस्पताल में उपचाराधीन हैं और डॉक्टरों की टीम उनकी देखरेख कर रही है."

सुरक्षा मानकों पर उठे सवाल, जांच शुरू

शुरुआती जांच में हादसे की वजह झूले में आई कोई तकनीकी खराबी बताई जा रही है. पुलिस प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मेले में चल रहे अन्य झूलों और मनोरंजन उपकरणों की जांच शुरू कर दी है. इस घटना ने एक बार फिर अस्थाई मेलों में सुरक्षा मानकों और रखरखाव की अनदेखी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. अधिकारियों का कहना है कि इस बात की पूरी जांच की जाएगी कि क्या हादसे के पीछे आयोजकों की लापरवाही थी या सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया था.