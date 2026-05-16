BAN vs PAK 2nd Test Day 1 Live Score Update: सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा हैं दूसरे टेस्ट मैच, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

बांग्लादेश (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team 2nd Test Day 1 Live Scorecard Update: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 16 मई से खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला सिलहट (Sylhet) के सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Sylhet International Cricket Stadium) में खेला जा रहा है. पहले टेस्ट मुकाबले में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 104 रनों से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली थी. ऐसे में पाकिस्तान की टीम इस मुकाबले को जीतकर सीरीज बराबर करना चाहेगी. वहीं, बांग्लादेश की नजर इस मुकाबले को जीतकर इतिहास रचने पर होगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीरीज में पाकिस्तान की अगुवाई शान मसूद (Shan Masood) कर रहे हैं. जबकि, बांग्लादेश की कमान नजमुल हुसैन शांतो (Najmul Hossain Shanto) के कंधों पर है. यह भी पढ़ें: LSG vs CSK, IPL 2026 59th Match Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच रोमांचक मुकाबला? इस स्टेडियम में भिड़ेंगी दोनों टीमें, यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

बांग्लादेश की टीम ने पहले टेस्ट मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया था. कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने शतक और अर्धशतक जड़कर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई थी. वहीं, मोमिनुल हक और मेहदी हसन मिराज ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया था. दूसरी तरफ, पाकिस्तान की टीम दूसरे टेस्ट में वापसी करने के इरादे से मैदान में उतरी है. बाबर आजम की वापसी से पाकिस्तान की बल्लेबाजी मजबूत नजर आ रही है.

बांग्लादेश क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान क्रिकेट टीम दूसरे टेस्ट मैच का स्कोरकार्ड (Bangladesh Cricket Team vs Pakistan Cricket Team 2nd Test Match Scorecard)

टेस्ट क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 16 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें पाकिस्तान ने 12 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. वहीं, बांग्लादेश को 3 मैचों में जीत मिली है. एक मुकाबला ड्रॉ रहा है. हालांकि, पिछले तीन टेस्ट मुकाबलों में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को लगातार हराया है. बांग्लादेश की टीम इस मुकाबले में भी शानदार लय में नजर आ रही है.

टीम के पास नजमुल हुसैन शांतो, मोमिनुल हक और मुश्फिकुर रहीम जैसे अनुभवी बल्लेबाज मौजूद हैं. वहीं गेंदबाजी में मेहदी हसन मिराज और नाहिद राणा पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए चुनौती बन सकते हैं. दूसरी तरफ, पाकिस्तान की टीम में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील जैसे बल्लेबाज मौजूद हैं, जो मैच का रुख बदल सकते हैं. गेंदबाजी में शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद अब्बास टीम के लिए अहम साबित हो सकते हैं.

नोट: बांग्लादेश क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान क्रिकेट टीम दूसरे टेस्ट मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.