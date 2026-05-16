BAN vs PAK 2nd Test Pitch Report And Weather Update: सिलहट की पिच पर तेज गेंदबाजों का दिखेगा जलवा या बल्लेबाज करेंगे रन बरसात? यहां जानें मौसम और पिच का पूरा हाल

बांग्लादेश (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team 2nd Test Pitch And Weather Report And Weather Update: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 16 मई से खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला सिलहट (Sylhet) के सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Sylhet International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा. पहले टेस्ट मुकाबले में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 104 रनों से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली थी. ऐसे में पाकिस्तान की टीम इस मुकाबले को जीतकर सीरीज बराबर करना चाहेगी. दूसरी तरफ, बांग्लादेश की नजर इतिहास रचते हुए पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीं पर पहली टेस्ट सीरीज जीत दर्ज करने पर होगी. इस टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश की कमान नजमुल हुसैन शांतो (Najmul Hossain Shanto) के हाथों में है, जबकि पाकिस्तान की अगुवाई शान मसूद (Shan Masood) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: LSG vs CSK, IPL 2026 59th Match Scorecard: इकाना स्टेडियम में चेन्नई सुपरकिंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने रखा 188 रनों का टारगेट, कार्तिक शर्मा ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

दूसरे टेस्ट मुकाबले से पहले सभी की नजरें सिलहट की पिच और मौसम पर टिकी हुई हैं. बारिश की संभावना के चलते मुकाबले में मौसम अहम भूमिका निभा सकता है. दोनों टीमें शुक्रवार को इनडोर ट्रेनिंग करती नजर आई थीं. ऐसे में यह मुकाबला गेंदबाजों और बल्लेबाजों दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है.

पहले टेस्ट मैच का हाल (Summary Of 1st Test)

पहले टेस्ट मुकाबले में बांग्लादेश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को 104 रनों से हराया था. बांग्लादेश की ओर से कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने पहली पारी में 101 रन और दूसरी पारी में 87 रन बनाए थे. वहीं, मोमिनुल हक ने भी 91 और 56 रनों की महत्वपूर्ण पारियां खेली थीं. गेंदबाजी में मेहदी हसन मिराज और नाहिद राणा ने पांच-पांच विकेट अपने नाम किए थे. दूसरी तरफ, पाकिस्तान की ओर से डेब्यू मैच खेल रहे अजान अवैस ने शतक लगाया था. हालांकि, टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए दूसरी पारी में 163 रनों पर सिमट गई थी.

सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Sylhet International Cricket Stadium Pitch Report)

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 16 मई से सिलहट के सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच तेज गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. खासकर मैच के शुरुआती दिनों में बादलों के कारण गेंद को स्विंग मिलने की संभावना रहती है. नई गेंद से तेज गेंदबाज बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं. हालांकि, दूसरे दिन से बल्लेबाजी करना थोड़ा आसान हो जाता है. मैच आगे बढ़ने के साथ स्पिन गेंदबाजों को भी मदद मिलने की उम्मीद है. ऐसे में दोनों टीमों के स्पिनर्स अहम भूमिका निभा सकते हैं.

सिलहट का मौसम अपडेट (Sylhet Weather Update)

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 16 मई से सिलहट के सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. मौसम विभाग के अनुसार सिलहट में टेस्ट मैच के शुरुआती दिनों में बारिश होने की संभावना है. खासकर पहले दिन सुबह के समय बादल छाए रह सकते हैं और हल्की बारिश भी मुकाबले में रुकावट डाल सकती है. वहीं, तापमान 27 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. उमस भी खिलाड़ियों के लिए चुनौती बन सकती है.

कब और कहां देखें मुकाबला? (BAN vs PAK 2nd Test Live Streaming Details)

बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच दूसरे टेस्ट मुकाबले का भारत में टीवी पर सीधा प्रसारण उपलब्ध नहीं होगा. हालांकि, इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में फैनकोड ऐप और वेबसाइट पर देखी जा सकती है.

नोट: बांग्लादेश क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान क्रिकेट टीम दूसरे टेस्ट मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.