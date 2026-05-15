LSG vs CSK, IPL 2026 59th Match Scorecard: इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स के धमाकेदार जीत से चेन्नई सुपरकिंग्स की मुश्किलें बढ़ीं, मिचेल मार्श ने खेली आतिशी पारी; यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

चेन्नई सुपर किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Lucknow Super Giants Cricket Team vs Chennai Super Kings Cricket Team, TATA Indian Premier League 2026 59th Match Scorecard Update: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का रोमांच जारी है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी जीतने के लिए जोर लगा रही हैं. इस सीजन का 59वां मुकाबला 15 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स (LSG vs CSK) के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लखनऊ (Lucknow) के इकाना स्टेडियम (Ekana Stadium) में खेला गया. इस रोमांचक मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने चेन्नई सुपरकिंग्स को सात विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने इस सीजन में अपनी चौथी जीत दर्ज कर ली हैं. इस सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स की कमान ऋषभ पंत (Rishabh Pant) के हाथों में है, जबकि चेन्नई सुपरकिंग्स की अगुवाई रुतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: LSG vs CSK, IPL 2026 59th Match Scorecard: इकाना स्टेडियम में चेन्नई सुपरकिंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने रखा 188 रनों का टारगेट, कार्तिक शर्मा ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

लखनऊ सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Lucknow Super Giants Cricket Team vs Chennai Super Kings Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में चेन्नई सुपरकिंग्स के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम का आगाज शानदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 31 रन बोर्ड पर जड़ दिए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में पांच विकेट खोकर 187 रन बनाए. चेन्नई सुपरकिंग्स की तरफ से युवा घातक बल्लेबाज कार्तिक शर्मा ने सबसे ज्यादा 71 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान कार्तिक शर्मा ने महज 42 गेंदों पर छह चौके और पांच छक्के लगाए. कार्तिक शर्मा के अलावा शिवम दुबे ने नाबाद 32 रन बनाए.

दूसरी तरफ, लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को आकाश महाराज सिंह ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से आकाश महाराज सिंह ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए. आकाश महाराज सिंह के अलावा मोहम्मद शमी और शाहबाज़ अहमद ने एक-एक विकेट चटकाए. लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 188 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम का आगाज धमाकेदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 135 रन बोर्ड पर जड़ दिए.

लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने 16.4 ओवर में तीन विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से विस्फोटक सलामी बल्लेबाज मिचेल मार्श ने सबसे ज्यादा 90 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान मिचेल मार्श ने महज 38 गेंदों पर नौ चौके और सात छक्के लगाए. मिचेल मार्श के अलावा जोश इंगलिस ने 36 रन बटोरे.

वहीं, चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम को मुकेश चौधरी ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. चेन्नई सुपरकिंग्स की ओर से मुकेश चौधरी और स्पेंसर जॉनसन ने सबसे ज्यादा एक-एक विकेट अपने नाम किए. मुकेश चौधरी और स्पेंसर जॉनसन के अलावा किसी भी गेंदबाज को विकेट नहीं मिला.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

चेन्नई सुपरकिंग्स की बल्लेबाजी: 187/5, 20 ओवर (संजू सैमसन 20 रन, रुतुराज गायकवाड़ 13 रन, उर्विल पटेल 6 रन, कार्तिक शर्मा 71 रन, डेवाल्ड ब्रेविस 25 रन, शिवम दुबे नाबाद 32 रन और प्रशांत वीर नाबाद 13 रन.)

लखनऊ सुपर जायंट्स की गेंदबाजी: (आकाश महाराज सिंह 3 विकेट, मोहम्मद शमी 1 विकेट और शाहबाज़ अहमद 1 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

लखनऊ सुपर जायंट्स की बल्लेबाजी: 188/3, 16.4 ओवर (मिचेल मार्श 90 रन, जोश इंगलिस 36 रन, निकोलस पूरन नाबाद 32 रन, अब्दुल समद 7 रन और मुकुल चौधरी नाबाद 13 रन.)

चेन्नई सुपरकिंग्स की गेंदबाजी: (मुकेश चौधरी 1 विकेट और स्पेंसर जॉनसन 1 विकेट).

नोट: लखनऊ सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.