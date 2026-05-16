Pimpri-Chinchwad Firing: महाराष्ट्र के पिंपरी-चिंचवड में फर्निचर मॉल पर फायरिंग, सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी; जांच में जुटी पुलिस; VIDEO
(Photo Credits File)

Pimpri-Chinchwad Firing:  महाराष्ट्र के पुणे से सटे पिंपरी-चिंचवड इलाके में शुक्रवार रात बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने एक प्रसिद्ध फर्निचर मॉल को निशाना बनाकर अंधाधुंध फायरिंग की. रावेत-ताथवडे बीआरटी मार्ग पर स्थित 'ए.जे. फर्निचर मॉल' (AJ Furniture Mall) पर रात करीब 9:20 बजे हुई इस वारदात से पूरे इलाके में दहशत फैल गई. हमलावरों ने मॉल के नामपट्ट (साइनबोर्ड) और कांच के अग्रभाग (फैसाड) को निशाना बनाकर 5 से 6 राउंड गोलियां चलाईं. गनीमत यह रही कि इस घटना में कोई हताहत या घायल नहीं हुआ.

वारदात की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गईं. इस बीच, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक पोस्ट ने मामले को और गंभीर बना दिया है, जिसमें कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य शुभम लोणकर द्वारा इस गोळीबार की जिम्मेदारी लेने का दावा किया जा रहा है.  Pune Shocker: पुणे के थेउर में 6 साल की मासूम से यौन उत्पीड़न, पुलिस ने 24 घंटे के भीतर कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट

पिंपरी-चिंचवड में फायरिंग

मोटरसाइकिल पर आए थे हमलावर

पिंपरी-चिंचवड के पुलिस उपायुक्त (DCP) गणेश इंगले ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि शुक्रवार रात लगभग 9:20 बजे मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए दो अज्ञात पुरुषों ने अचानक फर्निचर स्टोर की दिशा में पांच से छह राउंड फायरिंग की. गोलियां चलने से दुकान के सामने लगे बड़े शीशे टूट गए.

चूंकि घटना रात के समय हुई जब सड़क और दुकान के आसपास हलचल कम थी, इसलिए किसी भी नागरिक या स्टाफ को गोली नहीं लगी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी तेजी से अपनी बाइक पर सवार होकर फरार हो गए. पुलिस ने घटनास्थल को सील कर फोरेंसिक और बैलिस्टिक विशेषज्ञों की मदद से सबूत जुटाए हैं.

शुभम लोणकर के नाम से आई धमकी भरी पोस्ट

गोळीबार के कुछ ही समय बाद सोशल मीडिया पर एक फेसबुक पोस्ट तेजी से वायरल होने लगी. यह पोस्ट कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े पुणे निवासी शुभम लोणकर के अकाउंट से शेयर की गई थी. पोस्ट में फर्निचर मॉल के मालिक पर गंभीर आरोप लगाते हुए इस हमले की जिम्मेदारी ली गई है और इसे एक 'ट्रेलर' बताते हुए आगे जान से मारने की धमकी दी गई है.

बता दें कि शुभम लोणकर का नाम पहले भी मुंबई के हाई-प्रोफाइल बाबा सिद्दीकी हत्याकांड और फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई फायरिंग के मामलों में सामने आ चुका है और वह फिलहाल फरार चल रहा है.

पुलिस ने शुरू की वैज्ञानिक जांच

डीसीपी गणेश इंगले ने कहा, "पुलिस इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है. सोशल मीडिया पर किए गए दावों की प्रामाणिकता और वायरल पोस्ट की तकनीकी जांच की जा रही है कि यह वास्तव में गैंग से जुड़ी है या किसी ने भ्रम फैलाने के लिए ऐसा किया है."

आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने कई विशेष दस्तों और क्राइम ब्रांच की टीमों का गठन किया है. पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरों के फुटेज खंगाल रही है. इसके साथ ही हमलावरों के रूट को ट्रैक करने के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी निगरानी (Scientific Surveillance) की मदद ली जा रही है. स्थानीय पुलिस ने व्यापारियों से अपील की है कि वे किसी भी धमकी भरे कॉल या मैसेज की जानकारी तुरंत पुलिस को दें.