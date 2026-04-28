Pune News: पुणे के पिंपरी-चिंचवड़ में नशे में धुत युवक का हाई-वोल्टेज ड्रामा, बिजली के टावर पर चढ़ा; दमकल विभाग को उतारने में छूटे पसीने; देखें VIDEO

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पिंपरी चिंचवाड़. महाराष्ट्र के पुणे जिले के निगडी इलाके में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक युवक नशे की हालत में हाई-वोल्टेज पावर लाइन के टॉवर पर चढ़ गया. युवक की जान जोखिम में देख स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर विभाग को सूचना दी. पिंपरी चिंचवाड़ फायर विभाग ने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाकर युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया है. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर तेजी से वायरल हो रहा है.

नशे में होने के कारण रेस्क्यू में आई बाधा

फायर विभाग के अधिकारियों के अनुसार, युवक इतनी अधिक नशे की हालत में था कि वह होश खो बैठा था. पिंपरी चिंचवाड़ फायर विभाग के पीआरओ और फायर ऑफिसर ऋषिकेश चिपाड़े ने बताया, "टॉवर पर चढ़ा युवक नशे में महसूस हो रहा था. वह बात करने की स्थिति में भी नहीं था, जिसके कारण वह रेस्क्यू टीम को सहयोग नहीं कर पा रहा था. अंततः हमारे जवानों को उसे जबरदस्ती पकड़कर सुरक्षित तरीके से नीचे उतारना पड़ा."

नशे में धुत युवक का हाई-वोल्टेज ड्रामा

8 टीमें और 60 जवानों का बड़ा ऑपरेशन

मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी थी. युवक को बचाने के लिए फायर विभाग की 8 टीमें मौके पर भेजी गई थीं. इस पूरे बचाव अभियान में लगभग 60 जवान शामिल रहे. बिजली के हाई-वोल्टेज तारों के बीच यह ऑपरेशन काफी जोखिम भरा था, लेकिन फायर विभाग की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

घटना के दौरान मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई थी. लोगों ने इस पूरे हाई-वोल्टेज ड्रामे का वीडियो बना लिया, जो अब इंटरनेट पर वायरल है. वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक टॉवर के ऊपरी हिस्से पर बैठा है और नीचे दमकल कर्मी सुरक्षा के इंतजामों के साथ मुस्तैद हैं.

सुरक्षा और आगामी कार्रवाई

युवक को सुरक्षित नीचे उतारने के बाद मेडिकल चेकअप के लिए भेजा गया है. स्थानीय पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि युवक टॉवर तक कैसे पहुंचा और उसके इस खतरनाक कदम के पीछे का मुख्य कारण क्या था. पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस तरह के खतरनाक स्टंट या कृत्यों से दूर रहें, जिससे उनकी और दूसरों की जान को खतरा हो सकता है.