VIDEO: लखीमपुर खीरी में ट्रक और वैन के बीच भीषण टक्कर, 10 की मौत; PM मोदी-सीएम योगी ने जताया दुख, मुआवजे का ऐलान

Lakhimpur Kheri Road Accident: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में सिसैया-लखीमपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोमवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. यहां एक तेज रफ्तार ट्रक और यात्री वैन के बीच आमने-सामने की जोरदार टक्कर हो गई. इस भीषण दुर्घटना में वैन में सवार सभी 9 यात्रियों और चालक समेत कुल 10 लोगों की मौत हो गई है. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वैन के परखच्चे उड़ गए. घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और राहत कार्य शुरू किया.
प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे
हादसे की गंभीरता को देखते हुए लखीमपुर खीरी के जिलाधिकारी (DM) अंजनी कुमार सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) ख्याति गर्ग तुरंत दुर्घटनास्थल पर पहुंचे. अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और स्थानीय लोगों की मदद से शवों को वैन से बाहर निकलवाया. जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि 9 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई थी, जबकि एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति ने जिला अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है और मृतकों की शिनाख्त की जा रही है. यह भी पढ़े: UP Road Accident: अंबेडकरनगर में पहले दो बाइक टकराईं, फिर मदद करने जुटे लोगों को कार ने रौंदा; 8 की मौत (Watch Video)
लखीमपुर खीरी में भीषण सड़क हादसा
जनपद लखीमपुर खीरी में दुर्भाग्यपूर्ण सड़क दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुःखद एवं हृदय विदारक है।
मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं।
स्थानीय प्रशासन को घायलों व पीड़ितों को त्वरित व समुचित सहायता उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिए हैं।
प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि…
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) May 18, 2026
PM मोदी ने जताया शोक, मुआवजे की घोषणा
इस दर्दनाक हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख व्यक्त किया है. उन्होंने ट्वीट कर पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट कीं. इसके साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की ओर से मुआवजे का ऐलान किया गया है. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से प्रत्येक मृतक के आश्रितों को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि (Ex-gratia) दी जाएगी.
CM योगी के निर्देश
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना को अत्यंत दुखद और हृदयविदारक बताया है. मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि मृतकों के परिजनों को राज्य सरकार की ओर से भी 2-2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए. इसके अलावा, उन्होंने अधिकारियों को शोक संतप्त परिवारों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखने और उन्हें हर संभव प्रशासनिक व चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं.
राजमार्गों पर तेज रफ्तार बनी चिंता का कारण
स्थानीय निवासियों के अनुसार, दुर्घटना के समय वैन लखीमपुर से सिसैया की ओर जा रही थी, जबकि ट्रक बहराइच की तरफ से आ रहा था. यह हादसा ईसानगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत उचगांव और भरेहटा गांवों के बीच हुआ. शुरुआती जांच में हादसे का कारण तेज रफ्तार और ओवरटेकिंग को माना जा रहा है. पुलिस ने सभी शवों को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की कानूनी जांच शुरू कर दी है.