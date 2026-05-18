Hardoi Horror: यूपी के हरदोई में विवाह का प्रस्ताव ठुकराने पर महिला का अपहरण, पेड़ से बांधकर पीटने का आरोप; केस दर्ज

Hardoi Horror: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक महिला द्वारा विवाह का प्रस्ताव बार-बार ठुकराए जाने से नाराज एक शख्स ने कथित तौर पर उसका अपहरण कर लिया. इसके बाद आरोपी ने महिला को एक पेड़ से बांधकर उसके साथ मारपीट और शारीरिक उत्पीड़न किया. पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
विरोध करने पर वारदात को दिया अंजाम
पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, आरोपी पिछले कुछ समय से उस पर शादी करने का दबाव बना रहा था. महिला द्वारा बार-बार प्रस्ताव अस्वीकार करने के बाद, आरोपी ने जबरन उसका अपहरण कर लिया. वह महिला को एक सुनसान जगह पर ले गया और पेड़ से बांधकर उसके साथ मारपीट की. किसी तरह महिला ने स्थानीय निवासियों को इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचित किया. यह भी पढ़े: VIDEO: “योगी जी मुझे माफ कर दो, यूपी पुलिस से बचा लो”, आरोपी ने मुख्यमंत्री से लगाई गुहार, कॉमेडियन सुनील पाल के अपहरण में था शामि
पुलिस ने दर्ज किया केस
बेनीगंज कोतवाली पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर अपहरण, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने समेत विभिन्न गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है और गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. मुख्य आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं. पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच और पूछताछ के बाद अन्य आरोपियों की संलिप्तता का भी पता लगाया जाएगा.
महिला सुरक्षा और सामाजिक चिंताएं
इस घटना ने एक बार फिर आपसी संबंधों में जबरदस्ती, उत्पीड़न और प्रस्ताव ठुकराने पर महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. हाल के वर्षों में देश के अलग-अलग हिस्सों से ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जहां इनकार करने पर महिलाओं को हिंसा का शिकार होना पड़ा है. महिला अधिकार कार्यकर्ताओं और कानूनी विशेषज्ञों ने ऐसे मामलों में त्वरित जांच, पीड़िता को सुरक्षा देने और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है.