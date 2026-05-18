Gold Price Today: सोने की कीमतों में गिरावट पर लगा ब्रेक, जानें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई समेत बड़े शहरों में 22 और 24 कैरेट गोल्ड के आज के ताजा रेट

Gold Rate Today, May 18, 2026: भारतीय सर्राफा बाजार में पिछले दो दिनों से जारी भारी बिकवाली के बाद आज, सोमवार 18 मई 2026 को सोने की खुदरा कीमतों में स्थिरता दर्ज की गई है. वित्तीय डेटा प्लेटफॉर्म 'गुडरिटर्न्स' के अनुसार, आज सुबह राष्ट्रीय स्तर पर 24 कैरेट शुद्ध सोने का औसत भाव 1,56,920 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला. वहीं, आभूषण बनाने के लिए सबसे ज्यादा खरीदे जाने वाले 22 कैरेट सोने की कीमत 1,43,840 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है. पिछले सप्ताह के उच्चतम स्तर से टूटने के बाद कीमतों में आया यह ठहराव खुदरा खरीदारों के लिए थोड़ी राहत लेकर आया है.
18 कैरेट सोना और चांदी के आज के दाम
कम शुद्धता वाले और हल्के वजन के आधुनिक आभूषणों में इस्तेमाल होने वाले 18 कैरेट सोने की कीमत आज 1,17,690 रुपये प्रति 10 ग्राम (या 11,769 रुपये प्रति ग्राम) पर ट्रेंड कर रही है. सोने की तरह ही औद्योगिक और कीमती धातु खंड में चांदी की कीमतों में भी मिलाजुला रुख देखा गया. बाजार खुलते ही चांदी का बेंचमार्क रेट 2,79,900 रुपये प्रति किलोग्राम पर स्थिर बना हुआ है.
देश के प्रमुख शहरों में आज का गोल्ड रेट
स्थानीय करों (ऑक्ट्रॉय ड्यूटी), परिवहन लागत और क्षेत्रीय डीलर प्रीमियम के कारण देश के अलग-अलग राज्यों और महानगरों में सोने के खुदरा भाव में मामूली अंतर देखा जा रहा है. देश के प्रमुख शहरों में प्रति 10 ग्राम सोने की कीमतें इस प्रकार हैं:
वैश्विक बाजार के दबाव से आई थी गिरावट
वैश्विक बाजारों में मंदी के रुख के चलते हाल ही में सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट देखी गई थी. अमेरिकी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) और उत्पादक मूल्य सूचकांक (PPI) के उम्मीद से अधिक रहने के कारण वैश्विक स्तर पर स्पॉट गोल्ड की कीमत पिछले सप्ताह के अंत में 4,550 डॉलर प्रति औंस से नीचे आ गई थी. मजबूत अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों ने अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की जल्दबाजी की संभावना को कम कर दिया है, जिससे अमेरिकी डॉलर इंडेक्स और ट्रेजरी यील्ड को मजबूती मिली है.
घरेलू स्तर पर चुनौतियां बरकरार
अंतरराष्ट्रीय बाजार में सुधार के बावजूद भारतीय बाजार में कुछ स्थानीय कारकों के चलते कीमतें अभी भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं. अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया करीब 96 रुपये के ऐतिहासिक निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है. इसके अलावा, केंद्र सरकार द्वारा सोने पर प्रभावी सीमा शुल्क (कस्टम ड्यूटी) बढ़ाकर 15 प्रतिशत किए जाने से घरेलू बाजार में खुदरा कीमतें प्रभावित हो रही हैं. पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और ऊर्जा संकट के बीच विदेशी मुद्रा भंडार की सुरक्षा के लिए सरकार गैर-जरूरी सोने की खरीद में स्वैच्छिक कमी लाने की सलाह पर भी विचार कर रही है.