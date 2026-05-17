Gold Rate Today, May 17, 2026: उतार चढ़ाव के बीच सोने की कीमतों में स्थिरता, जानें मुंबई-दिल्ली समेत बड़े शहरों में आज के 22K-24K गोल्ड के रेट

प्रतीकात्मक तस्वीर (File Image)

Gold Rate Today, May 17, 2026: भारतीय खुदरा सर्राफा बाजार में रविवार, 17 मई 2026 को सोने की कीमतों में कोई बदलाव नहीं देखा गया है. कारोबारी सप्ताह के अंतिम दिनों में लगातार हुई तेज गिरावट के बाद अब सोने के दाम स्थिर बने हुए हैं. गुडरिटर्न्स (GoodReturns) प्लेटफॉर्म के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर आज 24 कैरेट सोने का औसत भाव 15,693 रुपये प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोने का भाव 14,385 रुपये प्रति ग्राम पर आ गया है. वीकेंड पर फिजिकल बुलियन मार्केट बंद रहने के कारण कीमतों में यह ठहराव आया है, जिससे निवेशकों को वैश्विक बाजार के उतार-चढ़ाव को समझने का मौका मिला है.

शुद्धता के आधार पर सोने के राष्ट्रीय दाम

भारतीय बाजार में ग्राहकों और आभूषण निर्माताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली विभिन्न शुद्धता श्रेणियों के दाम आज पूरी तरह स्थिर हैं. 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने के 10 ग्राम ब्लॉक की कीमत आज 1,56,930 रुपये है. वहीं, बड़े पैमाने पर निवेश या व्यापार के लिए उपयोग किए जाने वाले 100 ग्राम सोने का भाव 15,69,300 रुपये पर बना हुआ है. यह भी पढ़े: Gold Rate Today, May 16, 2026: सोने की कीमतों में तेजी बरकरार, जानें दिल्ली, मुंबई और चेन्नई समेत प्रमुख शहरों में आज के 22K-24K के ताजा रेट

पारंपरिक आभूषणों के निर्माण में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले 22 कैरेट सोने की कीमत 1,43,850 रुपये प्रति 10 ग्राम है. इसके अलावा, आधुनिक और डायमंड-स्टडेड (हीरे जड़े) आभूषणों के लिए लोकप्रिय 18 कैरेट सोने का भाव आज 11,770 रुपये प्रति ग्राम या 1,17,700 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है.

महानगरों और प्रमुख शहरों में क्षेत्रीय भिन्नता

भले ही पिछले 24 घंटों में राष्ट्रीय स्तर पर कीमतों का रुख एक जैसा रहा हो, लेकिन स्थानीय परिवहन लागत, चुंगी (ऑक्ट्रॉय) और अलग-अलग राज्यों की टैक्स नीतियों के कारण शहरों के स्तर पर मामूली अंतर बना हुआ है. मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में 24 कैरेट सोने का खुदरा भाव राष्ट्रीय औसत के बराबर यानी 15,693 रुपये प्रति ग्राम है. दिल्ली में यह थोड़ा महंगा है, जहां शुद्ध सोने का कारोबार 15,708 रुपये प्रति ग्राम पर हो रहा है. प्रमुख महानगरों में चेन्नई में आज भी सबसे अधिक कीमतें दर्ज की गई हैं, जहां 24 कैरेट सोना 16,091 रुपये प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोना 14,750 रुपये प्रति ग्राम पर स्थिर है.

देश के प्रमुख शहरों में आज सोने के दाम (17 मई 2026)

शहर 22 कैरेट सोना (प्रति 10 ग्राम) 24 कैरेट सोना (प्रति 10 ग्राम) मुंबई INR 1,43,850 INR 1,56,930 दिल्ली INR 1,44,000 INR 1,57,080 चेन्नई INR 1,47,500 INR 1,60,910 कोलकाता INR 1,43,850 INR 1,56,930 बेंगलुरु INR 1,43,850 INR 1,56,930 हैदराबाद INR 1,43,850 INR 1,56,930 अहमदाबाद INR 1,43,900 INR 1,56,980 जयपुर INR 1,44,000 INR 1,57,080 पुणे INR 1,43,850 INR 1,56,930 लखनऊ INR 1,44,000 INR 1,57,080 नोएडा INR 1,44,000 INR 1,57,080 गुरुग्राम INR 1,44,000 INR 1,57,080 गाजियाबाद INR 1,44,000 INR 1,57,080 भोपाल INR 1,43,900 INR 1,56,980 जोधपुर INR 1,44,890 INR 1,58,050 श्रीनगर INR 1,44,890 INR 1,58,050

बाजार के उतार-चढ़ाव के मुख्य कारण

यह वीकेंड ठहराव सोने के लिए बेहद उतार-चढ़ाव भरे सप्ताह के बाद आया है. 14 मई को सोने की कीमतें महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थीं, जिसके बाद इसमें बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी. सर्राफा विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका से उम्मीद से अधिक आए मुद्रास्फीति (महंगाई) के आंकड़ों और अमेरिकी डॉलर सूचकांक (डॉलर इंडेक्स) में आई मजबूती के कारण सोने की वैश्विक कीमतों पर दबाव बना है. हालांकि, आगामी शादियों के सीजन को देखते हुए स्थानीय बाजारों में खुदरा ग्राहकों की आवाजाही सामान्य रहने की उम्मीद है, लेकिन ग्राहक कीमतों के प्रति अधिक सतर्क दिखाई दे रहे हैं.