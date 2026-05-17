India-Pak Petrol-Diesel Prices: पाकिस्तान में सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल, भारत में बढ़ती कीमतों ने बढ़ाई टेंशन; जानें दोनों देशों के रेट में कितना है फर्क

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

India-Pak Petrol-Diesel Prices: पड़ोसी देशों भारत और पाकिस्तान में ईंधन की कीमतों को लेकर एक बेहद विरोधाभासी स्थिति देखने को मिली है. जहां एक ओर पाकिस्तान सरकार ने अपने नागरिकों को थोड़ी राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती की है, वहीं दूसरी ओर भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई है.

पाकिस्तान में मिली मामूली राहत

16 मई 2026 को पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल (HSD) की कीमतों में 5 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर की कटौती की घोषणा की, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है. इस कटौती के बाद, पाकिस्तान में पेट्रोल की नई कीमत 409.78 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर और हाई-स्पीड डीजल की कीमत 409.58 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर हो गई है. यह भी पढ़े: Petrol-Diesel Price Update: वैश्विक बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच भारत को बड़ी राहत, पेट्रोल-डीजल की कीमतें स्थिर

हालांकि, यह राहत पिछले हफ्तों में हुई भारी बढ़ोतरी के बाद आई है. इससे ठीक एक सप्ताह पहले पेट्रोल में 14.92 रुपये और डीजल में 15 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की गई थी. मार्च और अप्रैल में भी ईंधन की कीमतों में 43% से 55% तक की ऐतिहासिक बढ़ोतरी देखी गई थी. सरकार का कहना है कि यह कटौती मध्यम और निम्न-मध्यम वर्ग के लोगों को थोड़ी राहत देगी, जो लगातार बढ़ती महंगाई से जूझ रहे हैं.

भारत में बढ़े ईंधन के दाम

इसके विपरीत, भारत में 15 मई 2026 को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया गया है. यह बढ़ोतरी अप्रैल 2022 के बाद पहली बार हुई है, सिवाय मार्च 2024 के लोकसभा चुनावों से ठीक पहले की गई 2 रुपये प्रति लीटर की कटौती के.

इस वृद्धि के बाद, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 90.67 रुपये प्रति लीटर हो गई है. वहीं मुंबई में पेट्रोल 106.68 रुपये प्रति लीटर और डीजल 92.15 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है. तेल विपणन कंपनियों (OMCs) ने इस बढ़ोतरी का कारण वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरती कीमत को बताया है.

दोनों देशों में कीमतों के अंतर के कारण

दोनों देशों में ईंधन की कीमतों में यह बड़ा अंतर कई कारकों का परिणाम है. पाकिस्तान में, हालिया कटौती के बावजूद, भारतीय रुपये में परिवर्तित करने पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें क्रमशः लगभग 141.06 रुपये और 141.99 रुपये प्रति लीटर बैठती हैं. यह भारत की मौजूदा कीमतों से काफी अधिक है.

पाकिस्तान में ईंधन की कीमतों में अस्थिरता का मुख्य कारण अमेरिका-ईरान संघर्ष और होर्मुज जलडमरूमध्य पर इसके प्रभाव के कारण अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव है. पाकिस्तान सरकार हर पखवाड़े या साप्ताहिक आधार पर कीमतों की समीक्षा करती है.

वहीं, भारत में भी वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि (ईरान युद्ध के बाद से 51% से अधिक की वृद्धि) और भारतीय रुपये के कमजोर होने को कीमतों में बढ़ोतरी का मुख्य कारण बताया गया है. भारत में ईंधन की कीमतें दैनिक आधार पर सुबह 6 बजे संशोधित की जाती हैं. इसके अतिरिक्त, दोनों देशों में सरकार द्वारा लगाए गए कर, शुल्क और सब्सिडी भी खुदरा कीमतों को प्रभावित करते हैं.

आर्थिक प्रभाव

कुल मिलाकर, वैश्विक कच्चे तेल बाजार में जारी अस्थिरता और भू-राजनीतिक तनाव का असर भारत और पाकिस्तान दोनों की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ रहा है. हालांकि पाकिस्तान ने हाल ही में कीमतों में मामूली कमी की है, लेकिन भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने पर वहां ईंधन अभी भी भारत की तुलना में काफी महंगा है.

भारत में हुई बढ़ोतरी से माल ढुलाई लागत बढ़ने और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर असर पड़ने की आशंका है. दोनों देशों के लिए यह स्थिति एक बड़ी आर्थिक चुनौती बनी हुई है, जिससे आम नागरिकों की जेब पर सीधा बोझ पड़ रहा है.