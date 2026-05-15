Stock Market Today, May 15, 2026: पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच सुस्त शुरुआत, सेंसेक्स और निफ्टी में मामूली गिरावट

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (Photo Credits: File Image)

नई दिल्ली, 15 मई: भारतीय शेयर बाजार (Indian Stock Market) शुक्रवार को लाल निशान के साथ खुले. देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों (Petrol And Diesel Prices) में की गई भारी बढ़ोतरी और अंतरराष्ट्रीय बाजार (International Market) में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों (Rising Crude Oil Prices) ने निवेशकों की धारणा को प्रभावित किया है. शुरुआती कारोबार में बीएसई (BSE) सेंसेक्स 64.22 अंक या 0.09 प्रतिशत गिरकर 75,334.50 पर आ गया, जबकि एनएसई (NSE) निफ्टी 50 लगभग सपाट रहते हुए 1.55 अंक की मामूली गिरावट के साथ 23,688.05 पर कारोबार करता दिखा. यह भी पढ़ें: Stocks To Buy or Sell Today, May 14, 2026: आज टाटा मोटर्स, भारती एयरटेल और केन्स टेक्नोलॉजी समेत इन शेयरों पर रहेगी निवेशकों की नजर

ईंधन की कीमतों का बाजार पर असर

बाजार में यह सुस्ती केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी के फैसले के बाद आई है. इस बढ़ोतरी के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 97.77 रुपये और डीजल 90.67 रुपये प्रति लीटर हो गया है. मुंबई में पेट्रोल की कीमत 106.68 रुपये और कोलकाता में 108.74 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है. ईंधन की बढ़ती लागत का सीधा असर माल ढुलाई और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी कंपनियों पर पड़ने की आशंका है.

सेक्टरवार प्रदर्शन: आईटी में चमक, बैंकिंग में दबाव

बाजार में गिरावट के बावजूद सेक्टोरल इंडेक्स में मिला-जुला रुख देखने को मिला:

मुनाफा कमाने वाले सेक्टर: निफ्टी आईटी इंडेक्स 27 प्रतिशत की बढ़त के साथ सबसे आगे रहा. इसके बाद निफ्टी ऑटो (0.93%) और निफ्टी फार्मा (0.30%) में भी खरीदारी देखी गई.

निफ्टी आईटी इंडेक्स 27 प्रतिशत की बढ़त के साथ सबसे आगे रहा. इसके बाद निफ्टी ऑटो (0.93%) और निफ्टी फार्मा (0.30%) में भी खरीदारी देखी गई. दबाव वाले सेक्टर: सबसे ज्यादा बिकवाली निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में रही, जो 55 प्रतिशत नीचे गिरा। निफ्टी मेटल और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी क्रमशः 0.46% और 0.25% की गिरावट दर्ज की गई.

कमोडिटी और वैश्विक संकेत

कच्चे तेल के बाजार में अस्थिरता जारी है। ब्रेंट क्रूड 1.10 प्रतिशत की बढ़त के साथ 106.89 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है, जिससे आयात लागत बढ़ने की चिंता गहरा गई है. दूसरी ओर, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में 0.79 प्रतिशत की गिरावट देखी गई.

वैश्विक मोर्चे पर संकेत मिले-जुले रहे. अमेरिकी बाजारों में डाओ जोंस (Dow Jones) ने 50,000 के ऐतिहासिक स्तर को छुआ, जबकि एसएंडपी 500 पहली बार 7,500 के ऊपर बंद हुआ. हालांकि, एशियाई बाजारों (जापान और कोरिया) में आज सुबह से ही कमजोरी देखी जा रही है, जिसका असर भारतीय बाजार की शुरुआत पर भी पड़ा.

विशेषज्ञों की राय

एक्सिस डायरेक्ट के रिसर्च हेड राजेश पलविया के अनुसार, 'बाजार का रुझान फिलहाल सतर्कता भरा है. निफ्टी के लिए 23,500 का स्तर एक मजबूत सपोर्ट के रूप में काम करेगा. यदि यह स्तर टूटता है, तो बाजार 23,300 तक नीचे जा सकता है. ऊपर की ओर 24,000 का स्तर एक बड़ी बाधा बना हुआ है.'