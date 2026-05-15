NEET (UG) 2026 की नई तारीख घोषित: पेपर लीक विवाद के बाद NTA का फैसला, अब 21 जून को होगी परीक्षा

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

नई दिल्ली, 15 मई: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (National Testing Agency) यानी एनटीए (NTA) ने शुक्रवार को नीट-यूजी (NEET-UG) 2026 की नई तारीख का आधिकारिक ऐलान कर दिया है. पेपर लीक (Paper Leak) और अन्य अनियमितताओं के आरोपों के कारण 3 मई को आयोजित हुई मूल परीक्षा को रद्द करने के बाद, अब यह पुनः परीक्षा (Re-Examination) 21 जून, 2026 को आयोजित की जाएगी. NTA ने छात्रों और अभिभावकों से केवल आधिकारिक माध्यमों से प्राप्त सूचनाओं पर ही विश्वास करने का आग्रह किया है. यह भी पढ़ें: NEET UG Paper Expected Date: NTA ने राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा क्यों रद्द की? जानें दोबारा कब होंगे एग्जाम

NTA ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट के माध्यम से NTA ने स्पष्ट किया, "भारत सरकार की मंजूरी के साथ, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट (यूजी) 2026 की पुनः परीक्षा रविवार, 21 जून 2026 को निर्धारित की है. उम्मीदवारों और उनके माता-पिता से अनुरोध है कि वे केवल NTA के आधिकारिक चैनलों पर ही भरोसा करें." यह निर्णय देश भर के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है.

NEET 2026 परीक्षा की तारीख

📢 NEET (UG) 2026 — Examination Date Announced The National Testing Agency, with the approval of the Government of India, has scheduled the re-examination of NEET (UG) 2026 on Sunday, 21 June 2026. Candidates and parents are requested to rely only on the official channels of NTA.… — National Testing Agency (@NTA_Exams) May 15, 2026

3 मई की परीक्षा क्यों हुई रद्द?

ज्ञात हो कि इस सप्ताह की शुरुआत में 3 मई को हुई परीक्षा को उस समय रद्द कर दिया गया था, जब राजस्थान स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने परीक्षा प्रक्रिया में गंभीर खामियों और धांधली के संकेत दिए थे. NTA ने मंगलवार को बयान जारी कर कहा था कि जांच के इनपुट्स के आधार पर वर्तमान परीक्षा प्रक्रिया को बरकरार नहीं रखा जा सकता था.

केंद्रीय एजेंसियों को सौंपा गया मामला

एजेंसी ने बताया कि 8 मई को ही इस पूरे मामले को स्वतंत्र सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए केंद्रीय एजेंसियों को संदर्भित कर दिया गया था. NTA ने दोहराया कि वह राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं को सुरक्षित और विश्वसनीय तरीके से आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध है. हालांकि, एजेंसी ने फिलहाल संशोधित एडमिट कार्ड, परीक्षा केंद्रों या नए दिशा-निर्देशों के बारे में विस्तृत जानकारी साझा नहीं की है. यह भी पढ़ें: NEET-UG 2026 पेपर लीक: कौन है शुभम खैरनार? 10 लाख में खरीदा और 15 लाख में बेचा 'गेस पेपर'-पढ़ें पूरी रिपोर्ट

छात्रों में चिंता और सुरक्षा पर सवाल

परीक्षा रद्द होने और दोबारा शेड्यूल होने से देश भर के लाखों छात्रों में चिंता और तनाव का माहौल है. इस विवाद ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. अधिकारियों ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे अगले निर्देशों के लिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें.