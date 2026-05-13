Stocks To Buy or Sell Today, May 13, 2026: आज टाटा पावर, वोडाफोन आइडिया और बर्जर पेंट्स समेत इन शेयरों पर रहेगी नजर; निवेश से पहले जानें ताजा अपडेट

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (Photo Credits: File Image)

Stocks To Buy or Sell Today, May 13, 2026: भारतीय शेयर बाजार (Indian Stock Market) में आज बुधवार को कारोबार की शुरुआत के साथ ही निवेशकों और ट्रेडर्स की नजरें कुछ चुनिंदा बड़े शेयरों पर टिकी होंगी. सीएनबीसी टीवी18 (CNBC TV18) की रिपोर्ट के अनुसार, आज के कारोबारी सत्र में टाटा पावर (Tata Power), टोरेंट पावर (Torrent Power), डॉ रेड्डीज लैबोरेटरीज (Dr. Reddy's Laboratories), वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea), बर्जर पेंट्स (Berger Paints) और नजारा टेक्नोलॉजीज (Nazara Technologies) जैसे शेयरों में हलचल देखने को मिल सकती है. विशेषज्ञों का मानना है कि ये शेयर आज 'स्पॉटलाइट' में रहेंगे. यह भी पढ़ें: Stock Market Crash 11 May: अमेरिका-ईरान शांति वार्ता विफल होने के बाद सेंसेक्स 943 अंक टूटा

कल कैसा रहा इन दिग्गज शेयरों का प्रदर्शन?

मंगलवार, 12 मई को समाप्त हुए कारोबारी सत्र में इन सभी प्रमुख शेयरों का प्रदर्शन उत्साहजनक नहीं रहा था. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के आंकड़ों के मुताबिक, इन कंपनियों के शेयर लाल निशान (गिरावट) के साथ बंद हुए थे.

टाटा पावर (Tata Power): कंपनी के शेयर में 20 रुपये की गिरावट दर्ज की गई थी.

कंपनी के शेयर में 20 रुपये की गिरावट दर्ज की गई थी. टोरेंट पावर (Torrent Power): यह शेयर 20 रुपये तक नीचे गिरा था.

यह शेयर 20 रुपये तक नीचे गिरा था. डॉ रेड्डीज (Dr Reddy's): इसमें 40 रुपये की मामूली गिरावट देखी गई थी.

वोडाफोन आइडिया और बर्जर पेंट्स का हाल

टेलीकॉम और पेंट सेक्टर की दिग्गज कंपनियों के लिए भी पिछला कारोबारी दिन काफी चुनौतीपूर्ण रहा. वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के शेयर 0.19 रुपये गिरकर बंद हुए. वहीं, बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड के शेयरों में 4.85 रुपये और नजारा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के शेयरों में 7.45 रुपये की गिरावट दर्ज की गई थी. यह भी पढ़ें: Stocks To Buy or Sell Today, May 8, 2026: रिलायंस, एक्सिस बैंक और पेटीएम समेत इन शेयरों पर रहेगी निवेशकों की नजर; जानें आज की बड़ी हलचल

निवेशकों के लिए सलाह

बाजार में आज इन शेयरों में संभावित अस्थिरता या रिकवरी को देखते हुए निवेशक इन्हें अपने रडार पर रख सकते हैं. हालांकि, शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है. निवेशकों और ट्रेडर्स को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य लें.

(डिस्क्लेमर: इस आर्टिकल में दी गई जानकारी न्यूज़ रिपोर्ट पर आधारित है और इसे इन्वेस्टमेंट सलाह नहीं माना जाएगा. स्टॉक में इन्वेस्ट करने में रिस्क होता है. LatestLY अपने रीडर्स को सलाह देता है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट का फैसला लेने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें.)